Чи можуть гібриди замінити електрокари на українському ринку

Частка гібридних автомобілів в Україні зростає, особливо у сегменті нових машин. Проте вони навряд чи зможуть повністю витіснити електромобілі у довгостроковій перспективі. Про це Delo.ua розповів аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Як змінився ринок за рік

За період із березня 2025 до березня 2026 року структура українського ринку легкових автомобілів змінилася залежно від сегмента. На внутрішньому ринку домінують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння:

бензин — 42,7%,

дизель — 27,6%,

авто з газобалонним обладнанням — 20,5%.

Водночас частка електромобілів зросла до 6,5%, а гібридів — до 2,4%. У сегменті імпорту вживаних авто бензинові машини займають понад половину ринку — 57,2%, тоді як гібриди становлять 7,7%, а електромобілі — 8,9%.

На ринку нових автомобілів ситуація інша: тут швидко зростає частка гібридів, яка вже досягла 32% продажів, тоді як електромобілі займають близько 3,9%.

Гібриди вже займають третину ринку нових авто

Директор консалтингової компанії Auto‑Consulting Олег Омельницький каже, що у березні 2026 року частка гібридів серед нових автомобілів навіть зросла до 34%, що стало другим результатом після бензинових авто (40%).

"Так, з початку цього року частка гібридів збільшується, тоді як електромобілів — зменшується", — зазначає Омельницький.

Водночас, за його словами, популярність гібридів багато в чому пояснюється структурою попиту на ринку.

"У нас кросовери та SUV займають близько 81% ринку нових авто, тому й найбільш популярною моделлю є Toyota RAV4", — додає експерт.

Чому впав попит на електромобілі

Омельницький пояснює, що попит на електромобілі знизився через кілька факторів: завершення податкових пільг, перебої з електропостачанням та зростання тарифів на електроенергію.

Втім, він уточнює, що ситуація може змінитися через зовнішні фактори. Зокрема, військовий конфлікт проти Ірану.

"Війна на Близькому Сході може знову повернути інтерес до електромобілів, адже ціни на нафтове паливо зростають швидше, ніж тарифи на електроенергію", — пояснює Омельницький.

Які гібриди найпопулярніші

За підсумками першого кварталу 2026 року серед гібридних автомобілів найбільшим попитом користуються:

На внутрішньому ринку:

Toyota RAV4

Toyota Camry

Ford Fusion

Toyota Prius

Chevrolet Volt

Серед імпортованих вживаних авто:

Ford Kuga / Ford Escape

Ford Fusion

Toyota Prius

Kia Niro

Toyota Camry

Серед нових автомобілів:

Toyota RAV4 (близько 26% сегмента)

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Toyota Yaris Cross

Чи можуть гібриди витіснити електромобілі

Попри зростання продажів, гібридні автомобілі навряд чи стануть довгостроковою альтернативою електромобілям.

За словами Новицького, гібридна технологія спочатку задумувалася як перехідний етап між автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння та електромобілями.

"Гібрид — це фактично обслуговування двох автомобілів одночасно: електричного та бензинового або дизельного. Це дорожче при купівлі і складніше в сервісі", — зазначає експерт.

Тому, на його думку, гібриди залишаться проміжним рішенням, тоді як у довгостроковій перспективі ринок поступово рухатиметься у бік електромобілів.

Нагадаємо, що серед імпортованих в Україну торік автомобілів понад 70% були вживаними з Європи.