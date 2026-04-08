Могут ли гибриды заменить электрокары на украинском рынке

Доля гибридных автомобилей в Украине растет, особенно в сегменте новых машин. Тем не менее, они вряд ли смогут полностью вытеснить электромобили в долгосрочной перспективе. Об этом Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

Как изменился рынок за год

За период с марта 2025 по март 2026 года структура украинского рынка легковых автомобилей изменилась в зависимости от сегмента. На внутреннем рынке доминируют автомобили с двигателями внутреннего сгорания:

бензин - 42,7%,

дизель - 27,6%,

авто с газобаллонным оборудованием - 20,5%.

В то же время доля электромобилей выросла до 6,5%, а гибридов — до 2,4%. В сегменте импорта подержанных авто бензиновые машины занимают более половины рынка — 57,2%, тогда как гибриды составляют 7,7%, а электромобили — 8,9%.

На рынке новых автомобилей ситуация иная: здесь быстро растет часть гибридов, которая уже достигла 32% продаж, в то время как электромобили занимают около 3,9%.

Гибриды уже занимают треть рынка новых авто

Директор консалтинговой компании Auto‑Consulting Олег Омельницкий говорит, что в марте 2026 года доля гибридов среди новых автомобилей даже выросла до 34%, что стало вторым результатом после бензиновых автомобилей (40%).

"Да, с начала этого года доля гибридов увеличивается, тогда как электромобили уменьшаются", — отмечает Омельницкий.

В то же время, по его словам, популярность гибридов во многом объясняется структурой спроса на рынке.

"У нас кроссоверы и SUV занимают около 81% рынка новых авто, потому и наиболее популярной моделью является Toyota RAV4", — добавляет эксперт.

Почему упал спрос на электромобили

Омельницкий объясняет, что спрос на электромобили снизился из-за нескольких факторов: завершение налоговых льгот, перебои с электроснабжением и рост тарифов на электроэнергию.

Впрочем, он уточняет, что ситуация может измениться из-за внешних факторов. В частности, военного конфликта против Ирана.

"Война на Ближнем Востоке может снова вернуть интерес к электромобилям, ведь цены на нефтяное топливо растут быстрее тарифов на электроэнергию", — объясняет Омельницкий.

Какие гибриды самые популярные

По итогам первого квартала 2026 года среди гибридных автомобилей наибольшим спросом пользуются:

На внутреннем рынке:

Toyota RAV4

Toyota Camry

Форд Fusion

Toyota Prius

Шевроле Volt

Среди импортируемых подержанных автомобилей:

Ford Kuga/Ford Escape

Форд Fusion

Toyota Prius

Kia Niro

Toyota Camry

Среди новых автомобилей:

Toyota RAV4 (около 26% сегмента)

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Toyota Yaris Cross

Могут ли гибриды вытеснить электромобили

Несмотря на рост продаж, гибридные автомобили вряд ли станут долгосрочной альтернативой электромобилям.

По словам Новицкого, гибридная технология поначалу задумывалась как переходный этап между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и электромобилями.

"Гибрид — это фактически обслуживание двух автомобилей одновременно: электрического и бензинового или дизельного. Это дороже при покупке и сложнее в сервисе", — отмечает эксперт.

Поэтому, по его мнению, гибриды останутся промежуточным решением, в то время как в долгосрочной перспективе рынок будет постепенно двигаться в сторону электромобилей.

Напомним, что среди импортированных в Украину в прошлом году автомобилей более 70% были подержанными из Европы.