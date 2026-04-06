В Украину импортировали почти 445 тыс. авто в год: более 70% — подержанные из Европы
В 2025 году в Украину импортировали почти 445 тыс. транспортных средств, и более 70% из них — подержанные автомобили. Средний возраст таких машин составляет около 9 лет, а значительная часть приходит из стран Европейского Союза.
Об этом Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.
По его словам, украинцы активно покупают авто в Европе из-за быстрой логистики, прозрачной истории машин и широкого выбора моделей — от бюджетных до премиальных и электромобилей.
Почему украинцы покупают авто в Европе
Чаще покупатели ищут автомобили через онлайн-платформы, хотя традиционные автохаусы также остаются популярными. По словам Новицкого, ключевое преимущество покупки в ЕС — скорость доставки.
"Это быстрее, чем заказывать из США — примерно 2-3 недели против трех месяцев. Большинство авто имеет полную историю от 0 км. Если машина с аукциона, есть детальное описание состояния, фото повреждений и даже описание царапин", — объясняет эксперт.
Еще один фактор — состояние автомобилей. В странах ЕС дороги лучше, техосмотр обязателен, а использование некачественных запчастей менее распространено. Это повышает шансы приобрести авто в лучшем состоянии, чем аналогичное на украинском рынке.
Откуда чаще всего везут авто
Больше всего машин в Украину попадает из нескольких стран Европы:
- Германия — премиальные марки (Mercedes-Benz, BMW, Audi) и коммерческие фургоны;
- Франция и Нидерланды — экономные дизельные кроссоверы и электромобили;
- Польша и Литва — большие логистические хабы, где сосредоточены автомобили со всей Европы.
Можно ли реально сэкономить
Несмотря на распространенное мнение, покупка автомобилей в ЕС редко дает значительную экономию. Остап Новицкий отмечает, что главное здесь не экономия, а возможность выбрать автомобиль с приемлемым пробегом и в хорошем состоянии.
"Часто в итоге он стоит столько же или даже дороже, чем аналогичный в Украине", — говорит Новицкий.
По его словам, импортеры обычно работают с бюджетом от 15–20 тыс. долларов, в то время как средний чек на внутреннем рынке составляет около $6,5 тыс.
Сколько стоит доставка авто
Логистика остается важной частью стоимости импорта. По словам эксперта, доставка легкового автомобиля из Европы в Украину стоит в среднем 600–800 евро, если перевозить его автовозом.
При этом окончательная цена пригона зависит от многих факторов: стоимости автомобиля за рубежом, расходов на страхование, транзитных номеров, расстояния доставки и таможенных платежей.
В обязательные платежи также входят:
- пошлина (0-10% в зависимости от происхождения авто);
- акциз;
- 20% НДС;
- сертификация и первая регистрация.
Какие риски при покупке
Даже в Европе покупатели могут столкнуться с мошенничеством. Среди наиболее распространенных рисков:
- скрытые ДТП;
- "скрученный" пробег;
- продажа бывших такси как частных автомобилей;
- скрытые технические дефекты;
- подделка VIN-кода или номера двигателя.
Поэтому эксперт рекомендует проверять автомобиль в несколько этапов: сначала через VIN-сервисы, затем проводить осмотр с экспертом и, по возможности, техническую диагностику на СТО.
Выгоднее ли ввозить электромобили
Электромобили остаются более выгодными для импорта с точки зрения налогов. По словам Новицкого, для них действует значительно упрощенная схема:
- акциз составляет до 100 евро,
- уплачивается только 20% НДС,
- нет пошлины и сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации.
Это делает импорт электрокаров дешевле по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Напомним, что в феврале 2026 года украинцы приобрели на 16% меньше автомобилей из США, чем за аналогичный период прошлого года.