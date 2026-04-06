Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину импортировали почти 445 тыс. авто в год: более 70% — подержанные из Европы

Импорт авто из Европы, автопром в ЕС
Больше всего машин в Украину попадает из нескольких стран Европы. Фото: pexels

В 2025 году в Украину импортировали почти 445 тыс. транспортных средств, и более 70% из них — подержанные автомобили. Средний возраст таких машин составляет около 9 лет, а значительная часть приходит из стран Европейского Союза.

Об этом Delo.ua рассказал аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий.

По его словам, украинцы активно покупают авто в Европе из-за быстрой логистики, прозрачной истории машин и широкого выбора моделей — от бюджетных до премиальных и электромобилей.

Почему украинцы покупают авто в Европе

Чаще покупатели ищут автомобили через онлайн-платформы, хотя традиционные автохаусы также остаются популярными. По словам Новицкого, ключевое преимущество покупки в ЕС — скорость доставки.

"Это быстрее, чем заказывать из США  примерно 2-3 недели против трех месяцев. Большинство авто имеет полную историю от 0 км. Если машина с аукциона, есть детальное описание состояния, фото повреждений и даже описание царапин",  объясняет эксперт.

Еще один фактор  состояние автомобилей. В странах ЕС дороги лучше, техосмотр обязателен, а использование некачественных запчастей менее распространено. Это повышает шансы приобрести авто в лучшем состоянии, чем аналогичное на украинском рынке.

Откуда чаще всего везут авто

Больше всего машин в Украину попадает из нескольких стран Европы:

  • Германия — премиальные марки (Mercedes-Benz, BMW, Audi) и коммерческие фургоны;
  • Франция и Нидерланды — экономные дизельные кроссоверы и электромобили;
  • Польша и Литва — большие логистические хабы, где сосредоточены автомобили со всей Европы.

Можно ли реально сэкономить

Несмотря на распространенное мнение, покупка автомобилей в ЕС редко дает значительную экономию. Остап Новицкий отмечает, что главное здесь не экономия, а возможность выбрать автомобиль с приемлемым пробегом и в хорошем состоянии.

"Часто в итоге он стоит столько же или даже дороже, чем аналогичный в Украине",  говорит Новицкий.

По его словам, импортеры обычно работают с бюджетом от 15–20 тыс. долларов, в то время как средний чек на внутреннем рынке составляет около $6,5 тыс.

Сколько стоит доставка авто

Логистика остается важной частью стоимости импорта. По словам эксперта, доставка легкового автомобиля из Европы в Украину стоит в среднем 600–800 евро, если перевозить его автовозом.

При этом окончательная цена пригона зависит от многих факторов: стоимости автомобиля за рубежом, расходов на страхование, транзитных номеров, расстояния доставки и таможенных платежей.

В обязательные платежи также входят:

  • пошлина (0-10% в зависимости от происхождения авто);
  • акциз;
  • 20% НДС;
  • сертификация и первая регистрация.

Какие риски при покупке

Даже в Европе покупатели могут столкнуться с мошенничеством. Среди наиболее распространенных рисков:

  • скрытые ДТП;
  • "скрученный" пробег;
  • продажа бывших такси как частных автомобилей;
  • скрытые технические дефекты;
  • подделка VIN-кода или номера двигателя.

Поэтому эксперт рекомендует проверять автомобиль в несколько этапов: сначала через VIN-сервисы, затем проводить осмотр с экспертом и, по возможности, техническую диагностику на СТО.

Выгоднее ли ввозить электромобили

Электромобили остаются более выгодными для импорта с точки зрения налогов. По словам Новицкого, для них действует значительно упрощенная схема:

  • акциз составляет до 100 евро,
  • уплачивается только 20% НДС,
  • нет пошлины и сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации.

Это делает импорт электрокаров дешевле по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, что в феврале 2026 года украинцы приобрели на 16% меньше автомобилей из США, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Алик Сахно