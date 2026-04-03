В Украине обновили требования к конструкции автомобилей, автобусов и мотоциклов: что меняется

Правительство утвердило новый евроинтеграционный технический регламент по конструкции колесных транспортных средств – то есть речь идет фактически о требованиях к производству автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Там подчеркнули, что речь идет именно о производстве упомянутых транспортных средств, а не о транспортных средствах, которые уже есть в пользовании.

Утвержденный технический регламент определяет стандарты, по которым производится транспорт и запчасти к нему.

Сейчас в Украине действуют требования только к 30 системам транспортных средств, в то время как в ЕС такие требования утверждены до 75 систем. Это означает, что Украина имплементировала менее 40% норм в сфере безопасности и конструкции авто. Поэтому обновленный техрегламент призван существенно сократить этот разрыв.

Что меняется

Регламентом в Украине впервые внедряются требования к безопасности на дорогах , которые уже действуют в ЕС, в частности:

системы автоматического экстренного торможения (AEBS);

системы экстренного вызова (eCall);

новые требования к освещению, сигнализации и тормозным системам;

обновлены стандарты защиты пассажиров (в том числе во время ДТП).

Новые правила также предусматривают требования к системам защиты транспортных средств от несанкционированного доступа, включая кибербезопасность.

Также внедряются современные требования к выбросам CO2, потребление топлива и энергоэффективности (в том числе по стандартам WLTP).

Для ряда систем (тормоза, ремни безопасности, освещение, детские кресла и т.д.) повышаются технические требования к актуальным европейским нормам.

Также вводятся новые формы сертификатов и технической документации, адаптированные к современным транспортным средствам – включая электромобили и гибридные авто.

Кроме того, обновленный техрегламент изменяет правила сертификации запчастей к указанным транспортным средствам.

Прежде всего, речь идет о цифровизации процедуры для предупреждения злоупотреблений и обеспечения прозрачности. Так, вводится обязательная фотофиксация испытаний транспортных средств.

Постановление вступает в силу через полгода после публикации – в сентябре 2026 года.