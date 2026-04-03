В Україні оновили вимоги до конструкції автомобілів, автобусів та мотоциклів: що змінюється

автомобілі
Оновлено вимоги до конструкції транспортних засобів: затверджено техрегламент / Depositphotos

Уряд затвердив новий євроінтеграційний технічний регламент із конструкції колісних транспортних засобів – тобто йдеться фактично про вимоги до виробництва автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та напівпричепів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Там наголосили, що йдеться саме про виробництво згаданих транспортних засобів, а не про ті транспортні засоби, які вже є в користуванні.

Затверджений технічний регламент визначає стандарти, за якими виробляється транспорт та запчастини до нього.

Наразі в Україні діють вимоги лише до 30 систем транспортних засобів, тоді як у ЄС такі вимоги затверджені до 75 систем. Це означає, що Україна наразі імплементувала менше 40% норм у сфері безпеки та конструкції авто. Тому оновлений техрегламент покликаний суттєво скоротити цей розрив.

Що змінюється

Регламентом в Україні вперше впроваджуються вимоги до безпеки на дорогах, які вже діють у ЄС, зокрема:

  • системи автоматичного екстреного гальмування (AEBS);
  • системи екстреного виклику (eCall);
  • нові вимоги до освітлення, сигналізації та гальмівних систем;
  • оновлені стандарти захисту пасажирів (у тому числі під час ДТП).

Нові правила також передбачають вимоги до систем захисту транспортних засобів від несанкціонованого доступу, включно з кібербезпекою.

Також впроваджуються сучасні вимоги щодо викидів CO2, споживання пального та енергоефективності (зокрема за стандартами WLTP).

Для низки систем (гальма, ремені безпеки, освітлення, дитячі крісла тощо) підвищуються технічні вимоги до актуальних європейських норм.

Також запроваджуються нові форми сертифікатів і технічної документації, адаптовані до сучасних транспортних засобів – включно з електромобілями та гібридними авто.

Крім того, оновлений техрегламент змінює правила сертифікації запчастин до згаданих транспортних засобів.

Насамперед ідеться про цифровізацію процедури для попередження зловживань та забезпечення прозорості. Так, впроваджується обов'язкова фотофіксація випробувань транспортних засобів.

Постанова набуває чинності через пів року після публікації – у вересні 2026 року. 

Нагадаємо, у Києві вперше за багато років на весну та літо не підвищуватимуть допустиму швидкість руху з 80 до 50 км/год через поганий стан доріг.

Автор:
Світлана Манько