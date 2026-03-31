Через поганий стан доріг у Києві не підвищуватимуть швидкість до 80 км/год у весняно-літній період

У Києві вперше за багато років на весну та літо не підвищуватимуть допустиму швидкість руху з 80 до 50 км/год через поганий стан доріг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

На рішення також вплинули й наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Саме тому з 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості – до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Минулого року у Києві було дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

При цьому відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадаємо, з 31 березня до 15 травня на Броварському проспекті в Києві частково обмежать рух транспорту через реконструкцію шляхопроводу. Рух організують із збереженням двох смуг у кожному напрямку.