Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг в Україні: з початку року відновлено 2,1 млн кв. м покриття

В Україні масштабно латають автошляхи / Агентство відновлення

В усіх областях України тривають активні роботи з поточного ремонту автошляхів державного значення. З початку поточного року дорожнім службам вдалося ліквідувати пошкодження покриття загальною площею 2,1 мільйона квадратних метрів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.  

Лише за минулу добу, 29 березня, фахівці відновили 100 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.

Основні зусилля дорожників були зосереджені на 13 автошляхах міжнародного значення та окремих ділянках національних трас. До відновлювальних робіт напередодні було залучено 1 145 фахівців, проте сьогодні темпи планують наростити.

Лідери за обсягами відновлення

  • М-05 Київ — Одеса — 14,3 тис. м² 
  • М-06 Київ — Чоп — 11,3 тис. м² 
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 7,2 тис. м² 
  • М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — 7 тис. м²

Плани на 30 березня

Зважаючи на погодні умови до робіт планується залучити 150 бригад, у складі яких буде працювати понад 1400 фахівців. 

Дорожні служби звертаються до водіїв із проханням бути максимально уважними в місцях проведення робіт, завчасно знижувати швидкість та суворо дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків задля безпеки руху.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Автор:
Тетяна Бесараб