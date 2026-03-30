Ремонт доріг в Україні: з початку року відновлено 2,1 млн кв. м покриття

В усіх областях України тривають активні роботи з поточного ремонту автошляхів державного значення. З початку поточного року дорожнім службам вдалося ліквідувати пошкодження покриття загальною площею 2,1 мільйона квадратних метрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

Лише за минулу добу, 29 березня, фахівці відновили 100 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.

Основні зусилля дорожників були зосереджені на 13 автошляхах міжнародного значення та окремих ділянках національних трас. До відновлювальних робіт напередодні було залучено 1 145 фахівців, проте сьогодні темпи планують наростити.

Лідери за обсягами відновлення

М-05 Київ — Одеса — 14,3 тис. м²

М-06 Київ — Чоп — 11,3 тис. м²

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ — 7,2 тис. м²

М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта — 7 тис. м²

Плани на 30 березня

Зважаючи на погодні умови до робіт планується залучити 150 бригад, у складі яких буде працювати понад 1400 фахівців.

Дорожні служби звертаються до водіїв із проханням бути максимально уважними в місцях проведення робіт, завчасно знижувати швидкість та суворо дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків задля безпеки руху.

Нагадаємо, 23 березні прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.