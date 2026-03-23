До травня має бути завершений поточний ремонт на трасах міжнародного значення – Свириденко

До 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця березня обсяги щоденних ремонтних робіт на трасах України мають сягнути максимуму.

Прифронтова логістика

Окремим напрямком є ремонт доріг, що забезпечують військові, медичні та гуманітарні перевезення. Досягнуто домовленості з Міністерством оборони про залучення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) до робіт у 30-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення. Перелік цих шляхів уже узгоджений із військовим командуванням.

Фінансування робіт

Для реалізації планів залучено ресурси з кількох джерел:

3 млрд грн — виділено з резервного фонду уряду;

12,6 млрд грн — передбачено у державному бюджеті на 2026 рік;

1,5 млрд грн — додаткові кошти на ремонт доріг у прифронтовій зоні.

Міністерство розвитку громад та територій також працює над залученням додаткових фінансів під державні гарантії та у співпраці з міжнародними партнерами для підтримки стабільного стану дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, від початку року дорожники вже ліквідували понад 1,3 млн кв. м пошкоджень покриття. Лише за добу виконано роботи на 90 тис. м², зокрема на ключових міжнародних трасах.