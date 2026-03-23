До мая должен быть завершен текущий ремонт на трассах международного значения – Свириденко

К 1 мая 2026 года в Украине планируется завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, до конца марта объемы ежедневных ремонтных работ на трассах Украины должны достичь максимума.

Прифронтовая логистика

Отдельное направление - ремонт дорог, обеспечивающих военные, медицинские и гуманитарные перевозки. Достигнуты договоренности с Министерством обороны о привлечении подразделений Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ) к работам в 30-километровой зоне от линии боевого столкновения. Список этих путей уже согласован с военным командованием.

Финансирование работ

Для реализации планов привлечены ресурсы из нескольких источников:

3 млрд грн – выделено из резервного фонда правительства;

12,6 млрд грн – предусмотрено в государственном бюджете на 2026 год;

1,5 млрд грн – дополнительные средства на ремонт дорог в прифронтовой зоне.

Министерство развития общин и территорий работает над привлечением дополнительных финансов под государственные гарантии и в сотрудничестве с международными партнерами для поддержания стабильного состояния дорожной инфраструктуры.

Напомним, с начала года дорожники уже ликвидировали более 1,3 млн. кв. м повреждений покрытия. Только за сутки выполнены работы на 90 тыс. м², в том числе на ключевых международных трассах.