Ремонт дорог: уже ликвидировали более миллиона квадратных метров повреждений

В Украине идет ремонт дорог / Агентство восстановления

В Украине идет восстановление дорожного покрытия на автодорогах государственного значения. С начала года общая площадь ликвидированных повреждений составляет 1 млн. 17 тыс. м².

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Результаты работы в сутки

За 19 марта специалисты устранили 94 тыс. м² дефектов. К работам на 17 международных маршрутах и отдельным участкам национальных трасс привлекли 136 бригад, в составе которых работали 1284 специалиста. Основная часть ремонтов производится методом укладки "больших карт", что позволяет ускорить процесс.

ремонт дороги / Агентство восстановления

Наибольшие объемы восстановления зафиксированы на трассах:

  • М-05 "Киев - Одесса" - 21,3 тыс. м²;
  • М-06 "Киев - Чоп" - 18,4 тыс. м²;
  • М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" - 7,6 тыс. м²;
  • М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" - 7,6 тыс. м².

Планы на 20 марта

Сегодня дорожные службы продолжают ремонт во всех областях Украины. К выполнению задач привлечены около 153 бригад. Ожидаемый объем работ в сутки составляет примерно 100 тыс. м 2 повреждений на основных государственных дорогах.

В местах проведения ремонтных работ водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и установленный скоростной режим. Рекомендуется заранее снижать скорость безопасности дорожного движения и персонала.

Напомним, на 15 международных дорогах, а также отдельных участках дорог национального значения. продолжается текущий ремонт методом укладки больших карт. Наибольшие объемы восстановления выполнили на трассах в направлении Одессы, Чопа и Ягодина .

Автор:
Татьяна Ковальчук