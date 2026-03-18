В Украине продолжаются текущие ремонты на 15 международных дорогах: какой объем работ выполнили за сутки

В Украине продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения / Агентство восстановления

На 15 международных дорогах, а также отдельных участках дорог национального значения. продолжается текущий ремонт методом укладки больших карт. За прошедшие сутки наибольшие объемы восстановления выполнили на трассах в направлении Одессы, Чопа и Ягодина, отремонтировав 87 тыс. м² покрытия по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

К выполнению этих задач привлекли 148 бригад, в составе которых работали 1338 специалистов.

Наибольшие объемы работ выполнены на нескольких ключевых направлениях. Наибольшие объемы ликвидации повреждений выполнены на следующих дорогах:

  • М-05 Киев – Одесса: 17,6 тыс. м²;
  • М-06 Киев – Чоп: 11,4 тыс. м²;
  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск: 8 тыс. м²;
  • М-07 Киев – Ковель – Ягодин: 4,9 тыс. м².

Сегодня 18 марта текущие ремонты продолжаются на основных дорогах государственного значения во всех областях страны. К работам привлечены 152 бригады, в составе которых работают более 1 300 дорожников.

Водителей просят быть внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ, соблюдать требования временных знаков и установленный скоростной режим для безопасности движения и персонала.

Напомним, в течение 16 марта дорожники ликвидировали более 85 тыс. м² повреждений на 16 международных и отдельных национальных трассах, привлекая 1 237 специалистов.

Автор:
Татьяна Ковальчук