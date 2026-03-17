Дорожные ремонты: более 1000 специалистов работают на 16 международных трассах Украины

В течение 16 марта дорожники ликвидировали более 85 тыс. м² повреждений на 16 международных и отдельных национальных трассах, привлекая 1 237 специалистов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Текущие ремонты дорог продолжаются

На дорогах государственного значения ликвидировали 85 тыс. м² повреждений в сутки.

В течение 16 марта дорожники ликвидировали более 85 тыс. м² повреждений покрытия на дорогах государственного значения по всей Украине. Работы производились на 16 международных трассах и отдельных участках национальных дорог. К восстановлению было привлечено 1237 специалистов.

Наибольшие объемы ликвидации повреждений зафиксированы на трассах:

М-05 Киев – Одесса – 13,6 тыс. м².

М-06 Киев – Чоп – 9,9 тыс. м².

М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 6,8 тыс. м².

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 6,1 тыс. м².

Сегодня 17 марта текущие ремонты продолжаются на ключевых дорогах государственного значения во всех областях. К работам привлечены 146 бригад.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд грн.