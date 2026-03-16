На 15 международных дорогах продолжаются ремонтные работы: где именно обновляют дорожное покрытие (ФОТО)

В Украине продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах международного и государственного значения. С начала года дорожные службы ликвидировали повреждения на общей площади 650 тыс. м2. За последние сутки 95 бригад отремонтировали 71 тыс. м² покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Текущие результаты

Благоприятные погодные условия в большинстве регионов позволяют использовать метод крупных карт. Эта технология обеспечивает более высокую скорость выполнения работ и качество устранения дефектов полотна.

Работы охватили 15 международных дорог и отдельные участки трасс национального значения. Наибольшие объемы восстановления зафиксированы на следующих дорогах:

М-05 Киев – Одесса – 12,9 тыс. м²;

М-06 Киев – Чоп – 9,7 тыс. м²;

М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 6,9 тыс. м²;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 6,1 тыс. м².

Сегодня ремонтные работы продолжаются по всем областям Украины. К выполнению задач на основных магистралях привлечены более 1200 специалистов.

Водителям рекомендуется быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать установленный скоростной режим для безопасности движения.

Напомним, в Кабинете министров объявили о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране, темпы которых планируют ускорить их до 150 тысяч м² в день.