- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На 15 международных дорогах продолжаются ремонтные работы: где именно обновляют дорожное покрытие (ФОТО)
В Украине продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия на дорогах международного и государственного значения. С начала года дорожные службы ликвидировали повреждения на общей площади 650 тыс. м2. За последние сутки 95 бригад отремонтировали 71 тыс. м² покрытия.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Текущие результаты
Благоприятные погодные условия в большинстве регионов позволяют использовать метод крупных карт. Эта технология обеспечивает более высокую скорость выполнения работ и качество устранения дефектов полотна.
Работы охватили 15 международных дорог и отдельные участки трасс национального значения. Наибольшие объемы восстановления зафиксированы на следующих дорогах:
- М-05 Киев – Одесса – 12,9 тыс. м²;
- М-06 Киев – Чоп – 9,7 тыс. м²;
- М-07 Киев – Ковель – Ягодин – 6,9 тыс. м²;
- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск – 6,1 тыс. м².
Сегодня ремонтные работы продолжаются по всем областям Украины. К выполнению задач на основных магистралях привлечены более 1200 специалистов.
Водителям рекомендуется быть внимательными в местах проведения работ, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать установленный скоростной режим для безопасности движения.
Напомним, в Кабинете министров объявили о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране, темпы которых планируют ускорить их до 150 тысяч м² в день.