Свириденко приказала ускорить темпы ремонта дорог

В Кабинете министров объявили о развертывании дорожных ремонтных работ по всей стране, темпы которых планируют ускорить их до 150 тысяч м² в день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, с начала года ликвидировано более 518 тысяч м² повреждений. В настоящее время темпы дорожных работ составляют до 60 тысяч м² в сутки.

"Поставила задачу повысить темпы выполнения дорожных работ до 150 тысяч до конца марта. Это позволит существенно ускорить ликвидацию повреждений после зимы" , - заявила Свириденко.

Она также добавила, что также поручила завершить текущий ремонт на трассах международного значения до 1 мая.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, дорожные ремонтные работы уже развернуты по всей стране.

Чиновники определили перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет о около 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты.

"Отдельный трек - прифронтовые дороги, которые обеспечивают военную логистику, медицинскую эвакуацию и поставки для Сил обороны" , - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Общая потребность финансирования для этих направлений – более 12,8 млрд гривен. В настоящее время разрабатывается механизм совместного финансирования из Минобороны для восстановления таких маршрутов и внедрения необходимых инженерных и защитных решений.

Напомним, к 1 июня 2026 года в Украине планируется отремонтировать 10,9 млн кв. м дорог государственного значения, на что необходимо около 14 млрд. грн.