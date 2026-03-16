Свириденко наказала прискорити темпи ремонту доріг

Дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні / Мінрозвитку громад і територій

У Кабінеті міністрів оголосили про розгортання дорожніх ремонтних робіт по всій країні, темпи яких планують прискорити їх до 150 тисяч м² на день.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, з початку року ліквідовано понад 518 тисяч м² пошкоджень. Нині темпи дорожніх робіт становлять до 60 тисяч м² на добу.

"Поставила завдання підвищити темпи виконання дорожніх робіт до 150 тисяч до кінця березня. Це дозволить суттєво прискорити ліквідацію пошкоджень після зими", — заявила Свириденко.

Вона додала, що також доручила завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення до 1 травня.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій, дорожні ремонтні роботи вже розгорнуті по всій країні.

Урядовці визначили перелік ключових логістичних маршрутів і евакуаційних коридорів, що мають критичне значення для медичної та оборонної системи. Йдеться про близько 600 км доріг, що потребують спеціальних заходів антидронового захисту. 

"Окремий трек — прифронтові дороги, які забезпечують військову логістику, медичну евакуацію та постачання для Сил оборони"— наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Загальна потреба фінансування для цих напрямів — понад 12,8 млрд гривень. Нині опрацьовується механізм спільного фінансування з Міноборони для відновлення таких маршрутів і впровадження необхідних інженерних та захисних рішень.

Нагадаємо, до 1 червня 2026 року в Україні планують відремонтувати 10,9 млн кв. м доріг державного значення, на що необхідно близько 14 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько