МВФ попереджає про глобальний економічний спад: світ наближається до несприятливого сценарію

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив "Світовий економічний огляд", у якому погіршив прогнози глобального зростання. Причиною став нафтовий шок, викликаний війною на Близькому Сході та атакою на Іран. З кожним днем перебоїв в енергетиці світ наближається до несприятливого сценарію.

Сценарії глобального розвитку

Згідно з базовим прогнозом, світовий валовий внутрішній продукт зросте на 3,1% у 2026 році. У січні цей показник очікувався на рівні 3,3%. Проте через блокаду Ормузької протоки та ризики для енергетичної інфраструктури МВФ розробив додаткові сценарії:

несприятливий сценарій передбачає зростання на 2,5% та інфляцію 5,4%;

найгірший сценарій передбачає падіння росту нижче 2% при ціні на нафту 110 доларів за барель.

"Глобальні перспективи різко погіршилися після початку війни на Близькому Сході… До війни ми були готові підвищити наш прогноз глобального зростання", — йдеться у звіті. П’єр-Олів’є Гуреншас, головний економіст МВФ, зазначив, що з кожним днем перебоїв в енергетиці світ наближається до несприятливого сценарію.

Наслідки для регіонів та країн

Ситуація в окремих регіонах світу розвиватиметься наступним чином:

економіка Німеччини та Великої Британії зросте лише на 0,8%;

США — збільшиться на 2,3%;

Китай продемонструє ріст на 4,4%; Ірану — скоротиться на 6,1%.

Для України прогноз теж невтішний: очікується, що інфляція зросте на 13%. Найбільшого впливу зазнають країни, що розвиваються, де прогнозований ріст скоротився до 3,9%.

Вплив блокади Ормузької протоки

Світова інфляція у 2026 році може зрости до 4,4% порівняно з 4,1% у 2025 році. За найгіршого розвитку подій цей показник досягне 5,8%. Ситуація ускладнюється військово-морською блокадою Ормузької протоки, яку США розпочали у понеділок після провалу переговорів. Блокада зупинила тенденцію до зниження цін, що спостерігалася в останні роки.

"Кінцевий масштаб потрясіння залежатиме від тривалості та масштабу конфлікту, а також від того, як швидко нормалізується виробництво та постачання енергії", — заявив П’єр-Олів’є Гуреншас.

Нагадаємо, 7 квітня МВФ заявляв, що планує знизити прогноз економічного зростання та підвищити очікувані показники інфляції через конфлікт на Близькому Сході. Раніше Фонд очікував зростання світової економіки на 3,3% у 2026 році та 3,2% у 2027 році.