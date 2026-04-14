МВФ попереджає про глобальний економічний спад: світ наближається до несприятливого сценарію
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив "Світовий економічний огляд", у якому погіршив прогнози глобального зростання. Причиною став нафтовий шок, викликаний війною на Близькому Сході та атакою на Іран. З кожним днем перебоїв в енергетиці світ наближається до несприятливого сценарію.
Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.
Сценарії глобального розвитку
Згідно з базовим прогнозом, світовий валовий внутрішній продукт зросте на 3,1% у 2026 році. У січні цей показник очікувався на рівні 3,3%. Проте через блокаду Ормузької протоки та ризики для енергетичної інфраструктури МВФ розробив додаткові сценарії:
- несприятливий сценарій передбачає зростання на 2,5% та інфляцію 5,4%;
- найгірший сценарій передбачає падіння росту нижче 2% при ціні на нафту 110 доларів за барель.
"Глобальні перспективи різко погіршилися після початку війни на Близькому Сході… До війни ми були готові підвищити наш прогноз глобального зростання", — йдеться у звіті. П’єр-Олів’є Гуреншас, головний економіст МВФ, зазначив, що з кожним днем перебоїв в енергетиці світ наближається до несприятливого сценарію.
Наслідки для регіонів та країн
Ситуація в окремих регіонах світу розвиватиметься наступним чином:
- економіка Німеччини та Великої Британії зросте лише на 0,8%;
- США — збільшиться на 2,3%;
- Китай продемонструє ріст на 4,4%; Ірану — скоротиться на 6,1%.
Для України прогноз теж невтішний: очікується, що інфляція зросте на 13%. Найбільшого впливу зазнають країни, що розвиваються, де прогнозований ріст скоротився до 3,9%.
Вплив блокади Ормузької протоки
Світова інфляція у 2026 році може зрости до 4,4% порівняно з 4,1% у 2025 році. За найгіршого розвитку подій цей показник досягне 5,8%. Ситуація ускладнюється військово-морською блокадою Ормузької протоки, яку США розпочали у понеділок після провалу переговорів. Блокада зупинила тенденцію до зниження цін, що спостерігалася в останні роки.
"Кінцевий масштаб потрясіння залежатиме від тривалості та масштабу конфлікту, а також від того, як швидко нормалізується виробництво та постачання енергії", — заявив П’єр-Олів’є Гуреншас.
Нагадаємо, 7 квітня МВФ заявляв, що планує знизити прогноз економічного зростання та підвищити очікувані показники інфляції через конфлікт на Близькому Сході. Раніше Фонд очікував зростання світової економіки на 3,3% у 2026 році та 3,2% у 2027 році.