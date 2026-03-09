МВФ попереджає про економічні ризики через затяжний конфлікт на Близькому Сході

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході можуть серйозно вплинути на настрої ринків, економічне зростання та інфляцію, створюючи нові виклики для політиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

"Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він має очевидний потенціал вплинути на ринок, зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків", — сказала Георгієва на симпозіумі в Токіо.

За її словами, наслідки можуть проявлятися навіть після завершення конфлікту, підкреслюючи перспективу подальшої невизначеності. Георгієва закликала уряди готуватися до "нової норми" та посилювати внутрішні політичні й економічні інституції.

Ці коментарі з’явилися на тлі різкого зростання цін на нафту. У понеділок ціна бареля сировини досягла 120 доларів, після чого частково коригувалася на тлі ескалації конфлікту та зменшення пропускної здатності Ормузької протоки.

Через протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та СПГ, включно з половиною імпорту нафти в Азію та чвертю поставок СПГ, наголосила Георгієва.

Президент США Дональд Трамп у вечірньому дописі на Truth Social відреагував на стрибок цін, назвавши короткострокові коливання "дуже невеликою ціною" та додавши, що ціни впадуть "коли знищення іранської ядерної загрози закінчиться".

Георгієва також окреслила потенційні економічні наслідки. За її оцінками, 10%-ве зростання цін на енергоносії протягом року додасть 40 базисних пунктів до світової інфляції та уповільнить економічне зростання.

Вона закликала політиків інвестувати в сильні інституції та стабільні політичні рамки, щоб підвищити стійкість економіки, а також ефективно використовувати політичний простір у разі потрясінь.

Зазначається, що особливо критичними наслідки можуть бути для Японії, яка залежить від Близького Сходу на близько 90% свого імпорту нафти. За словами Георгієвої, поєднання зростання цін на нафту та слабкого курсу єни підвищує ризик стагфляції та може змусити уряд збільшити бюджетні витрати, одночасно ускладнюючи політику центрального банку.

Також додамо, що перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані може спровокувати глобальну нестачу продовольства та підвищення цін на продукти харчування.