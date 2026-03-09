Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МВФ попереджає про економічні ризики через затяжний конфлікт на Близькому Сході

конфлікт на Близькому Сході
Війна на Близькому Сході

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході можуть серйозно вплинути на настрої ринків, економічне зростання та інфляцію, створюючи нові виклики для політиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

"Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він має очевидний потенціал вплинути на ринок, зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків", — сказала Георгієва на симпозіумі в Токіо.

За її словами, наслідки можуть проявлятися навіть після завершення конфлікту, підкреслюючи перспективу подальшої невизначеності. Георгієва закликала уряди готуватися до "нової норми" та посилювати внутрішні політичні й економічні інституції.

Ці коментарі з’явилися на тлі різкого зростання цін на нафту. У понеділок ціна бареля сировини досягла 120 доларів, після чого частково коригувалася на тлі ескалації конфлікту та зменшення пропускної здатності Ормузької протоки.

Через протоку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та СПГ, включно з половиною імпорту нафти в Азію та чвертю поставок СПГ, наголосила Георгієва.

Президент США Дональд Трамп у вечірньому дописі на Truth Social відреагував на стрибок цін, назвавши короткострокові коливання "дуже невеликою ціною" та додавши, що ціни впадуть "коли знищення іранської ядерної загрози закінчиться".

Георгієва також окреслила потенційні економічні наслідки. За її оцінками, 10%-ве зростання цін на енергоносії протягом року додасть 40 базисних пунктів до світової інфляції та уповільнить економічне зростання.

Вона закликала політиків інвестувати в сильні інституції та стабільні політичні рамки, щоб підвищити стійкість економіки, а також ефективно використовувати політичний простір у разі потрясінь.

Зазначається, що особливо критичними наслідки можуть бути для Японії, яка залежить від Близького Сходу на близько 90% свого імпорту нафти. За словами Георгієвої, поєднання зростання цін на нафту та слабкого курсу єни підвищує ризик стагфляції та може змусити уряд збільшити бюджетні витрати, одночасно ускладнюючи політику центрального банку.

Також додамо, що перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані може спровокувати глобальну нестачу продовольства та підвищення цін на продукти харчування.

Автор:
Тетяна Гойденко