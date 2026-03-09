Ірак втрачає 70% видобутку нафти через блокування Ормузької протоки

Видобуток нафти в Іраку з південних родовищ знизився на 70% - до 1,3 млн барелів на добу - через неможливість експортувати нафту через Ормузьку протоку на тлі війни з Іраном. Обмеження експорту загрожує фінансовій стабільності країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Видобуток нафти в Іраку досяг мінімуму

До початку конфлікту ці родовища виробляли близько 4,3 млн барелів на добу.

"Сховища сирої нафти заповнені до максимуму, і залишки видобутку після скорочення будуть використані для забезпечення роботи нафтопереробних заводів", - зазначив представник державної Basra Oil Company (BOC), яка керує видобутком і експортом з південних родовищ.

Ормузька протока є одним із ключових вузлів світового транспортування нафти: через неї проходить близько п’ятої частини глобальних потоків нафти та скрапленого газу.

Експорт іракської нафти також різко скоротився - у неділю він становив у середньому близько 800 тис. барелів на добу. Лише два танкери, Cospearl Lake та Yuan Hua Hu, змогли завантажити по приблизно 2 млн барелів кожен. Нові судна до терміналів не прибули, тож потоки нафти фактично зупинилися, повідомили Reuters.

За даними міністерства нафти Іраку, у лютому експорт з південних родовищ становив 3,334 млн барелів на добу.

Різке скорочення видобутку та експорту нафти загрожує фінансовій стабільності Іраку, адже державний бюджет майже повністю залежить від продажу нафти, який забезпечує понад 90% доходів.

"Це найсерйозніша операційна загроза, з якою Ірак стикався за понад 20 років", — зазначив високопосадовець міністерства нафти.

Нагадаємо, Кувейт почав скорочувати видобуток, оскільки сховища швидко заповнюються через закриття Ормузького протоку. Країна, яка є одним із засновників Організації країн-експортерів нафти, обговорює подальше обмеження своїх виробничих та переробних потужностей лише до рівня, необхідного для покриття внутрішнього споживання.

В наслідок цього, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року.