Нафта продовжує дорожчати: сотні танкерів заблоковані в Перській затоці

Ціни на нафту продовжують зростати у четвер, додавши понад 3% на тлі прямої військової ескалації між США, Ізраїлем та Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Вартість нафти марки Brent збільшилася на 2,65 долара і досягла позначки 83,99 долара за барель. Американська сировина West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2,76 долара, встановившись на рівні 77,42 долара.

Блокування Ормузької протоки

Ринки залишаються в напруженому стані через ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, яка забезпечує п'яту частину світового споживання нафти та газу.

Поточна активність іранських сил безпосередньо загрожує безпеці морських торговельних шляхів, що змушує трейдерів закладати в ціну ризики тривалої дестабілізації.

Ескалація перейшла у фазу прямих бойових дій після того, як американський підводний човен знищив іранський військовий корабель, а системи НАТО перехопили балістичну ракету над Туреччиною.

Внутрішньополітичні зміни в Ірані, зокрема висування сина загиблого верховного лідера як наступника, вказують на небажання Тегерана йти на поступки. П’ятий день військової кампанії США та Ізраїлю вже спричинив численні жертви та хаос на фінансових ринках.

Криза видобутку

Виробництво енергоносіїв у регіоні зазнає значних втрат. Ірак був змушений скоротити видобуток на 1,5 мільйона барелів на день через відсутність експортних шляхів.

Одночасно Катар оголосив стан форс-мажору на експорт зрідженого природного газу, прогнозуючи, що відновлення поставок триватиме не менше місяця.

Дані MarineTraffic підтверджують, що сотні танкерів і вантажних суден залишаються на якорі в Перській затоці, не маючи можливості пройти через небезпечні зони.

Реакція Китаю

Китайський уряд почав вживати екстрених заходів для захисту власного енергобалансу, закликавши компанії призупинити експорт очищеного палива та скасувати вже існуючі контракти.

Нафтотрейдери зберігають оптимістичні очікування щодо подальшого зростання котирувань. На їхню думку, швидке дипломатичне розв'язання конфлікту виглядає малоймовірним, що підтримуватиме високі ціни на сировину в найближчій перспективі.

Нагадаємо, що американська військова операція проти Ірану додала фактор нестабільності на світові нафтові ринки. Експерти прогнозують стрімке подорожчання ключових марок нафти, а українські мережі АЗС можуть переписати цінники на стелах уже найближчими днями.