Постачання нафти з Іраку та Кувейту може зупинитися, індійський MRPL вже призупинив експорт

Державний індійський нафтопереробний завод MRPL, що працює на потужності 300 000 барелів на день, повідомив клієнтів про можливі перебої з поставками сирої нафти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters та Bloomberg.

Постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою

Мангалорський нафтопереробний завод та суміжна нафтохімічна компанія повідомили клієнтів про тимчасове призупинення експорту дизельного палива, бензину та реактивного пального.

MRPL має запаси сирої нафти приблизно на два тижні роботи.

Це може призвести до того, що завод не зможе виконати власні зобов’язання з експорту нафтопродуктів, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Водночас за оцінкою аналітиків J.P. Morgan, постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою; прогнозуються втрати поставок до 4,7 млн барелів на добу.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму".

Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Після спільних американо-ізраїльських ударів по Ірану та загибелі верховного лідера Алі Хаменеї Тегеран атакував об’єкти енергетичної інфраструктури в регіоні та пригрозив перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти.