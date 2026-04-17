Ощадбанк подав позов проти Росії щодо захоплених активів у чотирьох областях: скільки грошей вимагають

Ощадбанк офіційно передав на розгляд міжнародного арбітражу позов проти Росії щодо захоплених активів у чотирьох областях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Ощадбанку

Там зауважили, що продовжують боротьбу на юридичному фронті та ініціюють новий міжнародний арбітраж проти РФ.

Про що йдеться у позові?

Спір стосується захисту інвестицій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Через незаконні дії окупантів банк втратив значні активи та можливість працювати в цих регіонах.

Ощадбанк ще у липні 2025 року направив РФ офіційне повідомлення про спір, але, очікувано, реакції не надійшло. Тепер справу розглядатиме міжнародний суд.

Досвід перемог та суми вимог

Ощадбанк вже має успішний кейс щодо активів у Криму, вигравши арбітраж на 1,1 млрд доларів США.

Наразі за новим поданим позовом загальна сума вимог з урахуванням відсотків становить понад 1,3 млрд доларів

"Ми вже домоглися арешту російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.Цей позов — наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України" — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Нагадаємо, Апеляційний суд Парижа 1 липня 2025 року залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу щодо компенсації Ощадбанку втрат, завданих анексією Криму, та зобов’язав Росію додатково сплатити 300 тисяч євро судових витрат.