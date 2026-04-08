Ощадбанк заявляє про фальсифікацію Угорщиною відео з телефона інкасатора: всі подробиці

Ощадбанк заявляє, що опубліковане відео яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині, було фальсифіковано.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Ошадбанк спростовує заяву NAV

Нагадаємо, Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало заяву про поточний стан «розслідування» справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей Ощадбанку, що були незаконно вилучені в Угорщині на початку березня.

У своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу.

"Це повністю відповідає законній діяльності Ощадбанку щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія)", - наголосили у банку.

Відео з телефона інкасатора

У своїй заяві NAV також оприлюднило посилання на відео, яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині.

"Як зазначає NAV, затримані українські громадяни мають статус свідків. Водночас протягом майже одного місяця з моменту затримання слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься", - підкреслили в Ощадбанку.

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною.

"Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу «корупційні гроші». Саме на цій спеціально доданій фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку", - йдеться в заяві фінустанови.

В Ощадбанку також наводять реальні факти стосовно опублікованого відео:

відео архівне, воно записано 10 березня 2025 року, рік тому, поблизу Відня;

необхідність роздруковувати пакет документів у дорозі – нормальна практика, адже бригада виїжджає ще до того моменту, як наш контрагент підготовлює кошти;

всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів. Для роботи мобільного офісу авто облаштовано Starlink та інвертором;

під час саме цієї поїздки, 10 березня 2025 року, вже на маршруті сталась поломка інвертора. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику;

пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет. Підпис керівника групи на документах був завірений печаткою;

всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України;

вибір паркувального майданчику для доступу до електромережі був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі.

Крім того, Ощадбанк вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії щодо підтвердження відповідності договірної бази та всіх процедур виконання перевезень готівкової валюти та цінностей.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що "постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії".

За його словами, українці останніми місяцями перевозили через Угорщину значну кількість готівки та золота. Податкова і митна служба Угорщини раніше казала про $900 мільйонів та €420 мільйонів лише цього року.

Сіярто каже, що "виникає питання, навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Адже якби це була транзакція між банками, її можна було б здійснити банківським переказом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.