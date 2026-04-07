Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Привласнення Угорщиною золота та коштів Ощадбанку: МЗС і НБУ скоординували спільні дії

Сибіга і Пишний
Андрій Сибіга та Андрій Пишний. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і голова Національного банку України Андрій Пишний обговорили ситуацію з привласненими Угорщиною коштами Ощадбанку.

Як пише Delo.ua, про це Сибіга повідомив у соцмережі Facebook.

Приводом для зустрічі стало 35-ліття Нацбанку.

Міністр зауважив, що сьогодні робота НБУ – це, в першу чергу, "не про цифри, а про довіру, керованість і здатність держави триматися".

"Відверто обговорили ключові виклики. Зокрема ситуацію з незаконним привласненням коштів, що перебували в інкасаторських машинах і прямували транзитом територією Угорщини. Скоординували кроки щодо її найшвидшого врегулювання та відновлення справедливості", – підкреслив Сибіга.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.  

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Після звільнення працівників Ощадбанку, кошти та цінності на суму 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота все ще залишаються затриманими в Угорщині. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників, які раніше були затримані в Угорщині. Зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків

Світлана Манько