Присвоение Венгрией золота и средств Ощадбанка: МИД и НБУ скоординировали совместные действия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Национального банка Украины Андрей Пышный обсудили ситуацию с присвоенными Венгрией средствами Ощадбанка.

Как пишет Delo.ua, об этом Сибига сообщил в соцсети Facebook.

Поводом к встрече стало 35-летие Нацбанка.

Министр отметил, что сегодня работа НБУ – это, в первую очередь, "не о цифрах, а о доверии, управляемости и способности государства держаться".

"Откровенно обсудили ключевые вызовы. В частности, ситуацию с незаконным присвоением средств, которые находились в инкассаторских машинах и следовали транзитом по территории Венгрии. Скоординировали шаги по ее скорейшему урегулированию и восстановлению справедливости", - подчеркнул Сибига.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба