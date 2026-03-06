МИД освободило украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии

Семь граждан Украины, задержанных в Будапеште в рамках дела, которое Будапешт назвал "Украинский золотой конвой", уже освобождены и пересекли украинскую границу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

Он подчеркнул, что украинские консулы оказали необходимую помощь, а увольнение стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины, посольства в Венгрии, правоохранительных органов, государственных учреждений и банков.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest.



They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance.



I thank our team at… pic.twitter.com/74zA9Yin8v — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

"Я уже сообщил президенту, что нам удалось обеспечить увольнение семи граждан Украины, которых удерживали в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу", - отметил Сибига, поблагодарив всех, кто способствовал успешному возвращению граждан на родину.

Напомним, два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку, были задержаны 5 марта 2026 г. на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

По состоянию на утро 6 марта консулов до сих пор не допустили к гражданам Украины. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

Позже Ощадбанк заявил, что намерен защищать свои интересы и права работников в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии. Юристы банка уже работают на территории Венгрии, а представители руководства банка направляются в Будапешт для выяснения обстоятельств инцидента.