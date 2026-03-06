Запланована подія 2

МИД освободило украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии

Семь граждан Украины, задержанных в Будапеште в рамках дела, которое Будапешт назвал "Украинский золотой конвой", уже освобождены и пересекли украинскую границу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

Он подчеркнул, что украинские консулы оказали необходимую помощь, а увольнение стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины, посольства в Венгрии, правоохранительных органов, государственных учреждений и банков.

"Я уже сообщил президенту, что нам удалось обеспечить увольнение семи граждан Украины, которых удерживали в Будапеште. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу", - отметил Сибига, поблагодарив всех, кто способствовал успешному возвращению граждан на родину.

Напомним, два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку, были задержаны 5 марта 2026 г. на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

По состоянию на утро 6 марта консулов до сих пор не допустили к гражданам Украины. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

Позже Ощадбанк заявил, что намерен защищать свои интересы и права работников в международных инстанциях после инцидента с задержанием инкассаторских бригад в Венгрии. Юристы банка уже работают на территории Венгрии, а представители руководства банка направляются в Будапешт для выяснения обстоятельств инцидента.

Автор:
Татьяна Гойденко