НБУ отправляет делегацию в Будапешт из-за задержания инкассаторов Ощадбанка

нбу
НБУ отправляет делегацию в Будапешт / Depositphotos

Национальный банк Украины направляет делегацию в Будапешт для выяснения обстоятельств задержания инкассаторских бригад и автомобилей Ощадбанка в Венгрии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы НБУ Андрея Пышного.

По его словам, заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт, чтобы прояснить ситуацию с задержанием инкассаторов Ощадбанка.

В НБУ заявили, что держат ситуацию на постоянном контроле.

Параллельно регулятор прорабатывает обращения к международным партнерам и финансовым регуляторам. В частности, речь идет о проверке соблюдения процедур CIT-контроля (cash-in-transit) в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

В Нацбанке подчеркнули, что украинские граждане не останутся один на один с этой ситуацией.

Регулятор также требует от властей Венгрии предоставить официальную информацию о причинах задержания работников Ощадбанка.

Инкассаторы будут депортированы

В то же время представитель правительства Венгрии Золтан Ковач написал, что 7 заложников-граждан Украины депортируют из Венгрии.

По его словам, операцией якобы руководил бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор Воздушных сил Украины.

"Власти установили, что операцией руководил бывший генерал Службы безопасности Украины, а бывший майор Воздушных сил Украины действовал как заместитель, а также помогали лица с военным опытом. На основе этих выводов все семь человек будут высланы из Венгрии", - говорится в сообщении.

Напомним, два инкассаторских автомобиля с валютными средствами и банковскими металлами, принадлежащими Ощадбанку, были задержаны 5 марта 2026 года на территории Венгрии во время перевозки между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским банком.

По состоянию на утро 6 марта украинские консулы до сих пор не были допущены к гражданам Украины. Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

Автор:
Татьяна Гойденко