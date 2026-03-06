НБУ відправляє делегацію до Будапешта через затримання інкасаторів Ощадбанку

Національний банк України направляє делегацію до Будапешта для з’ясування обставин затримання інкасаторських бригад та автомобілів Ощадбанку в Угорщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови НБУ Андрія Пишного.

За його словами, заступник голови Національний банк України Олексій Шабан разом із командою банку терміново вирушає у відрядження до Будапешт, щоб прояснити ситуацію із затриманням інкасаторів Ощадбанк.

У НБУ заявили, що тримають ситуацію на постійному контролі.

Паралельно регулятор опрацьовує звернення до міжнародних партнерів та фінансових регуляторів. Зокрема, йдеться про перевірку дотримання процедур CIT-контролю (cash-in-transit) у єврозоні та відповідних дій угорської сторони.

У Нацбанку наголосили, що українські громадяни не залишаться сам на сам із цією ситуацією.

Регулятор також вимагає від влади Угорщина надати офіційну інформацію про причини затримання працівників Ощадбанку.

Інкасатори будуть депортовані

Водночас речник уряду Угорщини Золтан Ковач написав, що 7 заручників-громадян України депортують з Угорщини.

За його словами, операцією нібито керував колишній генерал СБУ, а його заступником був колишній майор Повітряних сил України .

"Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а колишній майор Повітряних сил України діяв як заступник, а також допомагали особи з військовим досвідом. На основі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, два інкасаторські автомобілі з валютними коштами та банківськими металами, які належать Ощадбанк, були затримані 5 березня 2026 року на території Угорщини під час перевезення між австрійським Raiffeisen Bank International та українським банком.

Станом на ранок 6 березня українських консулів досі не допустили до громадян України. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.