Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: Будапешт висуває підозру у відмиванні грошей генералу української спецслужби

Українських консулів досі не допустили до сімох громадян України, співробітників бригади інкасації Ощадбанку, захоплених у заручники в Будапешті. Натомість Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.

Про це пише Delo.ua.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, угорська сторона не надала жодних пояснень щодо затримання.

"Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС", — наголосив міністр.

Угорщина заявляє про затримання колишнього генерала української спецслужби

Як пише hvg, Податкова та митна служба Угорщини прокоментувала затримання працівників та машини інкасаторської служби українського Ощадбанку.

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, який складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Угорська сторона підтвердила, що затримані авто були частиною запланованого транспортування цінностей з Австрії до України. Але не пояснили, у якому контексті виникла підозра щодо відмивання грошей у зв’язку з цією операцією.

Угорське розслідування проводиться за кримінальним законодавством, за підтримки Центру протидії тероризму Угорщини.

В Угорщині стверджують, що про початок розслідування одразу було повідомлено українське консульство, але до моменту публікації повідомлення відповіді не надійшло.

В Угорщині викрали інкасаторів Ощадбанку, разом з машинами та цінностями

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Наразі їхнє місцеперебування залишається невідомим.

У затриманих автомобілях, за оцінками банку, перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

"Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга назвав дії Будапешта "захопленням заручників та пограбуванням".

Він додав, що причини затримання, а також стан здоров’я українців і можливість зв’язку з ними наразі залишаються невідомими.

"Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", - наголосив Сибіга.

Він повідомив, що МЗС вже направило офіційну ноту Угорщині з вимогою негайно звільнити українських громадян.

"Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", - додав він.

У МЗС України рекомендують українцям утриматись від поїздок до Угорщини

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини після "свавільних дій угорської влади" та затримання сімох працівників Ощадбанку.

"За можливості просимо пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію. Звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна в Угорщині та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності", — йдеться у заяві МЗС.