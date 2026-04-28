Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Весняні заморозки вдарили по садах: наскільки подорожчають абрикоси і черешні

Кісточкове дерево
Ціни на абрикоси можуть зрости на 30-60%/Фото:Delo.ua

Весняні заморозки в Україні призвели до втрат близько 50% врожаю ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів та черешні, які можуть подорожчати на 30-50%. Наразі йдеться про потенційні значні фінансові втрати для садівничих господарств через пошкодження кісточкових культур і високі інвестиції у їх вирощування. 

 

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Вплив заморозків на кісточкові дерева 

Кісточкові дерева зазнали великого стресу взимку, а квітневі заморозки фактично добили велику кількість садівництва по території України, зазначив Марчук. 

Ситуація з урожаєм в Україні є нерівномірною - втрати зафіксовані не по всій території країни, однак найбільше постраждали Закарпаття, а також південні та центральні регіони.

У період до Великодня в окремих регіонах температура опускалася до -5°C . Навесні подекуди фіксувалися заморозки до -7°C . Це вплинуло на формування ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів, зауважив експерт. 

"У результаті, орієнтовно 50% врожаю точно втрачено. Якщо ми ще будемо бачити травневі заморозки, то це ще будуть додаткові втрати", - прогнозує Марчук. 

Більш повну оцінку збитків для садівничих підприємств можна буде зробити орієнтовно у травні, коли стане зрозумілим реальний обсяг втрат урожаю, додав він. 

"Водночас уже зараз очевидно, що йдеться про (значні - ред.) збитки для галузі", - сказав експерт. 

Садівництво є капіталомістким бізнесом, який потребує значних інвестицій. Зокрема, кошти вкладаються у садивний матеріал, системи зрошення та обробіток насаджень, заявив Марчук. 

У підсумку загальний обсяг інвестицій у галузь вимірюється мільярдами гривень.

На врожай ранніх кісточкових культур в Україні вплинули не лише весняні, а й зимові морози, зазначив Delo.ua голова Укрсадвинпрому Володимир Печко.  

Узимку температура подекуди опускалася до -30°C, що призвело до втрат окремих культур, зокрема лохини.

Більш стійкими виявилися традиційні, старіші сорти, тоді як інноваційні — значною мірою постраждали від вимерзання, розповів Печко.

Весняні заморозки продовжують негативно впливати на садівництво. У низці регіонів період цвітіння ще триває або лише починається, що підвищує ризики додаткових втрат. Зокрема, на Закарпатті морози вже пошкодили значну частину насаджень — під удар потрапили абрикоси, черешня, а також, ймовірно, яблука і лохина.

Температура в окремих регіонах опускалася до -6°C. На Львівщині сади наразі активно цвітуть, однак заморозки тривають, і зберігається ризик їх повторення у травні, зауважив Печко. 

"Станом на зараз близько 50% врожаю черешні може зберегтися, однак додатковим негативним фактором є погодні умови, які перешкоджають запиленню. Через холод бджоли не активні — для ефективного запилення температура має становити щонайменше +15°C", - пояснив експерт. 

Зростання цін на абрикоси  

Ціни на абрикоси в сезон можуть суттєво зрости через втрати врожаю. За оцінками експерта, у разі втрат культури до 80% внутрішнього виробництва, вартість продукції може збільшитися більш ніж на 40–60% порівняно з минулим роком.

Причиною подорожчання є дефіцит української пропозиції, який традиційно компенсується імпортом, що утримує високий рівень цін на ринку. Крім того, на собівартість впливають додаткові витрати виробників, зокрема наслідки погодних умов і морозів, пояснив Марчук.

Минулого сезону середня вартість абрикос становила в супермаркетах орієнтовно 150-160 грн/кг. 

Подорожчання вартості черешні в Україні 

Ціни на черешню в Україні у новому сезоні можуть зрости орієнтовно на 30–50% порівняно з минулим роком. Такий прогноз дав Печко, враховуючи зростання витрат і ризики для врожаю.

На вартість продукції впливає одразу кілька факторів: подорожчання засобів захисту рослин, добрив, пального, а також витрати на обробіток і зберігання. За словами експерта, для вирощування кісточкових культур необхідно до 15 обробок за сезон, що суттєво збільшує собівартість, пояснив голова Укрсадвинпрому.  

Крім того, на ціну тисне загальносвітова тенденція до подорожчання фруктів і можливий дефіцит продукції через погодні умови. Виробники змушені закладати ці витрати у кінцеву ціну, щоб уникнути збитків у наступних сезонах.

У підсумку, навіть за сприятливого розвитку сезону, черешня залишатиметься дорожчою, ніж торік.

В червні минулого року черешню на ринках продавали в середньому по 500 грн/кг. 

 Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов повідомляв, що в Україні буде дефіцит персиків через втрату врожаю.

Автор:
Анна Мурашко