До 6,5 млн грн на розвиток: ФАО та ЄС відкрили грантову програму для агрегаторів овочів та ягід

ФАО та ЄС відкрили грантову програму для агрегаторів овочів та ягід / Depositphotos

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Європейським Союзом оголосили про прийом заявок на підтримку агрегаторів у секторі овочівництва та ягідництва. Програма спрямована на підприємства, які допомагають малим фермерам інтегруватися в ланцюги постачання через розбудову спільної інфраструктури.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у дописі FAO Ukraine.

Метою інвестицій є модернізація обладнання для зберігання, обробки та переробки продукції, що дозволить виробникам виходити на нові ринки.

Умови та обсяги фінансування

Програма розрахована на підтримку моделей агрегації навколо вже діючих або нових логістичних центрів.

  • Розмір гранту: від 1 120 600 грн до 6 465 000 грн.
  • Географія проєкту: підприємства з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
  • Термін подання: заявки приймаються через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 17 квітня 2026 року.

Агрегаторами можуть виступати підприємства, що вже співпрацюють із малими фермерами або планують створити таку модель. Для допомоги учасникам ФАО підготувала методичний посібник та відеоінструкцію щодо роботи з системою ДАР.

Нагадаємо, на Львівщині також триває проєкт AGRI-BIOCIRCULAR-HUB, у межах якого аграрії можуть отримати гранти до 50 000 євро на впровадження біоциркулярних технологій та переробку відходів виробництва.

Автор:
Максим Кольц