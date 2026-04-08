Стартапи на 50 000 євро: аграрії Львівщини можуть отримати гранти на біоциркулярні технології

На Львівщині стартує міжнародний проєкт AGRI-BIOCIRCULAR-HUB, що фінансується Європейським Союзом за програмою Horizon Europe. Мета ініціативи — підтримка фермерських господарств та МСП, які впроваджують технології переробки відходів для повторного використання у виробництві.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Грантовий конкурс офіційно розпочнеться у травні цього року. Оператором фінансування виступає Львівська аграрна палата.

Хто може взяти участь та на що дають кошти

Програма орієнтована на малі та середні підприємства, а також фермерські господарства, що розвивають стартапи у сфері біоциркулярної економіки.

Основні умови проєкту:

Напрями діяльності: переробка сільськогосподарських відходів, виробництво біодобрив, біогазу та інші екологічні рішення.

Розмір гранту: 50 000 євро на один проєкт.

Кількість переможців: планується надати 4 гранти.

Для участі у попередньому відборі підприємствам необхідно до 20 квітня надіслати коротку інформацію (назва, адреса, контакти та опис стартапу) на електронну пошту Львівської аграрної палати.

Нагадаємо, нещодавно представникам галузі презентували нові інструменти компенсацій та грантів, спрямовані на відновлення виробничих потужностей та адаптацію господарств до умов повномасштабної війни.