Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського дня логіста – 2026

28-29 травня 2026 року в Києві у виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (просп. Берестейський, 40-Б) відбувся XXXIV Всеукраїнський день логіста – головна щорічна подія для фахівців у сфері логістики, транспорту та управління ланцюгами постачання. Захід традиційно об'єднав офлайн- та онлайн-формати та зібрав понад 1 500 учасників, 30+ спікерів і 100+ виставкових стендів.

Організатором конференції виступила B2B медіагрупа TradeMasterGroup – лідер у сфері організації профільних бізнес-подій для логістичного, FMCG, ритейл- та HoReCa-ринків України.

Партнери: генеральний партнер – UAWAY; SKLAD SERVICE, Пульс Лоджистик, KAPELOU, WINHUB, Linkos Group, ІТ Партнер – ABM Cloud, Global Ocean Link, Fair Logics, Konsort, СКЛАД ПЛЮС, BAKERY FOOD INVESTMENT, TURBOAVIA, Cargofy, ЕПАЛ Україна, Інтеркарготрак.

Впродовж обох днів конференцію вів Дмитро Линник, експерт з логістики з більш ніж 20-річним досвідом роботи у великих українських агрокомпаніях у сфері транспортної та складської логістики, ЗЕД-операцій та оптимізації логістичних процесів.

День перший, 28 травня: технології, автоматизація, операційна стійкість

Володимир Голубош – "Цифровий транспортний контроль: прозорі правила для логістичного бізнесу";

Ольга Снігур – "UAWAY – екосистема для вашого бізнесу";

Ярослав Горбушко – "Огляд і перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва";

Андрій Філобоков – "Технологія швидкого будівництва – перевага для бізнесу в його логістичних процесах";

Вячеслав Кужель та Дмитро Дудар – "Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати";

Олександр Ширяєв – "4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу";

Микола Чайка – "Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі";

Ігор Полікарпов – "Логістика в умовах нестабільності: як "Ерідон" поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення";

Вікторія Наумчева – "Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради";

Андрій Ковальов – "Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі";

Костянтин Біжик – "Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec";

Павло Заброварний – "Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній "Левітрейд";

Возняк Стах – "Чи замінить штучний інтелект логістів";

Руслан Бортник – "Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності".

День другий, 29 травня: люди, партнерства, стратегія

Анастасія Бардакова – "Ринок праці в Україні: загальні тренди та кадрова ситуація в логістиці";

Володимир Новіков та Назарій Ліщота – "Масштабування ЕДО на логістику: як е-ТТН прибирає хаос у перевезеннях";

Тетяна Пашкіна – "Персонал у логістиці – ресурс, капітал чи проблема?";

Дмитро Пасенков – "Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє";

Сергій Драч – "Огляд та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості Києва: погляд девелопера";

Валерій Губарєв – "Практичні питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій";

Сергій Деркач – "Трансформація міжнародних автомобільних перевезень: що варто знати бізнесу?";

Євген Кулик – "Не завжди перший крок – робот: як ролкейджі K.Hartwall підвищують ефективність складу без складної автоматизації";

Юрій Зауличний – "Колаборації в логістиці: партнерство для ефективності ланцюгів постачання";

Артем Рибальченко – "Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність";

Олена Цимбалиста – "Логістика без зупинок: як залишатися ефективним бізнесом у часи невизначеності";

Іван Каришев – "Особливості мультимодальних перевезень в сучасних умовах з точки зору вантажовласника";

Марина Клименюк – "Трикутник стійкості логістики: розумні запаси, реальна автоматизація та холодний ланцюг";

Катерина Артюх – "Logistics 2040: як AI змінює правила гри – і чому проблема не в технологіях, а в готовності людей".

XXXIV Всеукраїнський день логіста – 2026 підтвердив статус головної галузевої події країни. В умовах щоденних викликів, з якими стикаються логістичні компанії України, захід став майданчиком для обміну практичним досвідом, пошуку партнерів і рішень, що допомагають бізнесу зберігати стійкість та розвиватися 0 навіть у найскладніших обставинах.

Наступна подія TradeMasterGroup відбудеться 10-11 вересня 2026 року – реєстрація вже відкрита