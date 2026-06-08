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Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського дня логіста – 2026

Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського дня логіста – 2026
Разом формуємо майбутнє логістики: підсумки XXXIV Всеукраїнського дня логіста – 2026

28-29 травня 2026 року в Києві у виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (просп. Берестейський, 40-Б) відбувся XXXIV Всеукраїнський день логіста – головна щорічна подія для фахівців у сфері логістики, транспорту та управління ланцюгами постачання. Захід традиційно об'єднав офлайн- та онлайн-формати та зібрав понад 1 500 учасників, 30+ спікерів і 100+ виставкових стендів.

Організатором конференції виступила B2B медіагрупа TradeMasterGroup – лідер у сфері організації профільних бізнес-подій для логістичного, FMCG, ритейл- та HoReCa-ринків України.

Партнери: генеральний партнер – UAWAY; SKLAD SERVICE,  Пульс Лоджистик, KAPELOU, WINHUB, Linkos Group, ІТ Партнер  ABM Cloud, Global Ocean Link, Fair Logics, Konsort, СКЛАД ПЛЮСBAKERY FOOD INVESTMENTTURBOAVIA, Cargofy,  ЕПАЛ Україна, Інтеркарготрак.

Впродовж обох днів конференцію вів Дмитро Линник, експерт з логістики з більш ніж 20-річним досвідом роботи у великих українських агрокомпаніях у сфері транспортної та складської логістики, ЗЕД-операцій та оптимізації логістичних процесів.

День перший, 28 травня: технології, автоматизація, операційна стійкість

  • Володимир Голубош – "Цифровий транспортний контроль: прозорі правила для логістичного бізнесу";
  • Ольга Снігур – "UAWAY – екосистема для вашого бізнесу";
  • Ярослав Горбушко – "Огляд і перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва";
  • Андрій Філобоков – "Технологія швидкого будівництва – перевага для бізнесу в його логістичних процесах";
  • Вячеслав Кужель та Дмитро Дудар – "Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати";
  • Олександр Ширяєв – "4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу";
  • Микола Чайка – "Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі";
  • Ігор Полікарпов – "Логістика в умовах нестабільності: як "Ерідон" поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення";
  • Вікторія Наумчева – "Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради";
  • Андрій Ковальов – "Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі";
  • Костянтин Біжик – "Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec";
  • Павло Заброварний – "Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній "Левітрейд";
  • Возняк Стах – "Чи замінить штучний інтелект логістів";
  • Руслан Бортник – "Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності".

День другий, 29 травня: люди, партнерства, стратегія

  • Анастасія Бардакова – "Ринок праці в Україні: загальні тренди та кадрова ситуація в логістиці";
  • Володимир Новіков та Назарій Ліщота – "Масштабування ЕДО на логістику: як е-ТТН прибирає хаос у перевезеннях";
  • Тетяна Пашкіна – "Персонал у логістиці – ресурс, капітал чи проблема?";
  • Дмитро Пасенков – "Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє";
  • Сергій Драч – "Огляд та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості Києва: погляд девелопера";
  • Валерій Губарєв – "Практичні питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій";
  • Сергій Деркач – "Трансформація міжнародних автомобільних перевезень: що варто знати бізнесу?";
  • Євген Кулик – "Не завжди перший крок – робот: як ролкейджі K.Hartwall підвищують ефективність складу без складної автоматизації";
  • Юрій Зауличний – "Колаборації в логістиці: партнерство для ефективності ланцюгів постачання";
  • Артем Рибальченко – "Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність";
  • Олена Цимбалиста – "Логістика без зупинок: як залишатися ефективним бізнесом у часи невизначеності";
  • Іван Каришев – "Особливості мультимодальних перевезень в сучасних умовах з точки зору вантажовласника";
  • Марина Клименюк – "Трикутник стійкості логістики: розумні запаси, реальна автоматизація та холодний ланцюг";
  • Катерина Артюх – "Logistics 2040: як AI змінює правила гри – і чому проблема не в технологіях, а в готовності людей".

XXXIV Всеукраїнський день логіста – 2026 підтвердив статус головної галузевої події країни. В умовах щоденних викликів, з якими стикаються логістичні компанії України, захід став майданчиком для обміну практичним досвідом, пошуку партнерів і рішень, що допомагають бізнесу зберігати стійкість та розвиватися 0 навіть у найскладніших обставинах.

Наступна подія TradeMasterGroup відбудеться 10-11 вересня 2026 рокуреєстрація вже відкрита