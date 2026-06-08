У "Дії" з'явиться новий сервіс для пошуку роботи та працевлаштування

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації оголосило про запуск закритого запису на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій". Розробку та інтеграцію цієї масштабної платформи на 2026–2027 роки оцінюють у 5–10 млн доларів. Фінансування наразі здійснюється за рахунок бюджетних коштів та допомоги міжнародних донорів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Головна мета екосистеми — об’єднати в одному середовищі громадян, роботодавців, освітні заклади та державні сервіси, щоб допомогти людям знайти роботу, а бізнесу — покрити дефіцит кадрів.

За оцінками міністерства, запуск цифрових інструментів дозволить додатково залучити до ринку праці 100 тис. людей уже цього року, що є вкрай важливим, адже наразі 75% українських компаній відчувають брак кадрів. Найбільше — у промисловості, робітничих спеціальностях, секторі MilTech та відбудови.

Які послуги доступні на етапі бета-тесту

На початковому етапі тестування у застосунку та на порталі "Дія" запускаються перші два сервіси:

Гранти на навчання: виділення до 15 тис. гривень на професійне навчання, перенавчання або офіційне підтвердження кваліфікації.

Дистанційне звільнення: можливість онлайн-припинення трудових відносин для осіб, які формально залишаються працевlabelованими на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Повноцінний запуск цих двох послуг для всіх громадян заплановано на липень 2026 року. Технічну підтримку на старті проєкту надали ІТ-компанії SoftServe та Codi, а надалі Мінекономіки планує розбудувати власну команду розробників за рахунок міжнародних грантів.

Плани розвитку: ШІ та інтеграція великих порталів

Екосистема "Обрій" розвиватиметься поетапно та інтегруватиме дані про вакансії з уже існуючих приватних платформ, таких як Work.ua, Robota.ua та Jooble.

У вересні 2026 року на платформі з’явиться модуль цифрового працевлаштування та спеціальний агрегатор вакансій, орієнтований на невеликі містечка та села, де малому бізнесу економічно невигідно розміщувати платні оголошення. До кінця року розробники планують впровадити систему розумного підбору вакансій (AI-matching) на основі штучного інтелекту та великих даних (Big Data).

Повноцінний старт "Обрію" як цілісного середовища з повною інтеграцією Державної служби зайнятості та Держпраці заплановано на 2027 рік. Окрім цифрового доступу, нецифровізовані громадяни зможуть скористатися платформою офлайн через спеціальні кабінети у ЦНАПах та органах міської влади.

Загалом державна стратегія зайнятості до 2030 року передбачає повернення до економічної активності 4,5 млн осіб, тоді як загальна потреба країни для повного відновлення оцінюється у понад 3 млн працівників.

Нагадаємо, у січні повідомлялося про старт експериментального проєкту з онлайн-працевлаштування через систему "Обрій". Кабінет Міністрів запустив цей експеримент, щоб дозволити роботодавцям та шукачам роботи взаємодіяти у єдиному цифровому просторі. Завдяки цьому рішенню такі процеси, як оформлення на роботу, дистанційне звільнення або отримання освітніх грантів, тепер можна здійснити у кілька кліків.