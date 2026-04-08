Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Стартапы на 50 000 евро: аграрии Львовщины могут получить гранты на биоциркулярные технологии

жатва
Аграрии Львовской области могут получить гранты на биоциркулярные технологии / Unsplash

Во Львовской области стартует международный проект AGRI-BIOCIRCULAR-HUB, финансируемый Европейским Союзом по программе Horizon Europe. Целью инициативы является поддержка фермерских хозяйств и МСП, которые внедряют технологии переработки отходов для повторного использования в производстве.

Об этом говорится в сообщении Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА.

Грантовый конкурс официально начнется в мае этого года. Оператором финансирования выступает Львовская аграрная палата.

Кто может принять участие и на что дают деньги

Программа ориентирована на малые и средние предприятия, а также фермерские хозяйства, развивающие стартапы биоциркулярной экономики.

Основные условия проекта:

  • Направления деятельности: переработка сельскохозяйственных отходов, производство биоудобрений, биогаза и другие экологические решения.
  • Размер гранта: 50000 евро на один проект.
  • Количество победителей: планируется предоставить 4 гранта.

Для участия в предварительном отборе предприятиям необходимо до 20 апреля направить краткую информацию (название, адрес, контакты и описание стартапа) на электронную почту Львовской аграрной палаты.

Напомним, недавно представителям отрасли презентовали новые инструменты компенсаций и грантов , направленные на восстановление производственных мощностей и адаптацию хозяйств к условиям полномасштабной войны.

Автор:
Максим Кольц