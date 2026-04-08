Стартапы на 50 000 евро: аграрии Львовщины могут получить гранты на биоциркулярные технологии
Во Львовской области стартует международный проект AGRI-BIOCIRCULAR-HUB, финансируемый Европейским Союзом по программе Horizon Europe. Целью инициативы является поддержка фермерских хозяйств и МСП, которые внедряют технологии переработки отходов для повторного использования в производстве.
Грантовый конкурс официально начнется в мае этого года. Оператором финансирования выступает Львовская аграрная палата.
Кто может принять участие и на что дают деньги
Программа ориентирована на малые и средние предприятия, а также фермерские хозяйства, развивающие стартапы биоциркулярной экономики.
Основные условия проекта:
- Направления деятельности: переработка сельскохозяйственных отходов, производство биоудобрений, биогаза и другие экологические решения.
- Размер гранта: 50000 евро на один проект.
- Количество победителей: планируется предоставить 4 гранта.
Для участия в предварительном отборе предприятиям необходимо до 20 апреля направить краткую информацию (название, адрес, контакты и описание стартапа) на электронную почту Львовской аграрной палаты.
Напомним, недавно представителям отрасли презентовали новые инструменты компенсаций и грантов , направленные на восстановление производственных мощностей и адаптацию хозяйств к условиям полномасштабной войны.