Стартапы на 50 000 евро: аграрии Львовщины могут получить гранты на биоциркулярные технологии

Во Львовской области стартует международный проект AGRI-BIOCIRCULAR-HUB, финансируемый Европейским Союзом по программе Horizon Europe. Целью инициативы является поддержка фермерских хозяйств и МСП, которые внедряют технологии переработки отходов для повторного использования в производстве.

Об этом говорится в сообщении Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА.

Грантовый конкурс официально начнется в мае этого года. Оператором финансирования выступает Львовская аграрная палата.

Кто может принять участие и на что дают деньги

Программа ориентирована на малые и средние предприятия, а также фермерские хозяйства, развивающие стартапы биоциркулярной экономики.

Основные условия проекта:

Направления деятельности: переработка сельскохозяйственных отходов, производство биоудобрений, биогаза и другие экологические решения.

Размер гранта: 50000 евро на один проект.

Количество победителей: планируется предоставить 4 гранта.

Для участия в предварительном отборе предприятиям необходимо до 20 апреля направить краткую информацию (название, адрес, контакты и описание стартапа) на электронную почту Львовской аграрной палаты.

