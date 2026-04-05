Аграриям представили новые инструменты компенсаций и грантов на восстановление

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями аграрного бизнеса, в ходе которой обсудили текущие вызовы отрасли и инструменты государственной поддержки в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

По словам участников встречи, аграрный сектор продолжает работать, несмотря на постоянные обстрелы, потери техники, инфраструктуры и человеческих ресурсов, в то же время обеспечивая производство, поддержку общин и продовольственную безопасность страны.

В ходе обсуждения правительство представило инструменты поддержки аграриев, в частности, механизм страхования военных рисков с компенсацией до 30 млн грн убытков, а также грантовые программы на восстановление поврежденного оборудования в объеме до 16 млн грн.

Отдельное внимание было уделено вопросам логистики в прифронтовых регионах. Среди ключевых приоритетов определена защита фермеров во время посевной кампании и сбора урожая, обеспечение беспрепятственного вывоза зерна, а также внедрение программ поставок радиоэлектронной борьбы для аграриев.

Также правительство прорабатывает вопрос о компенсации потерь, связанных со строительством фортификационных сооружений на сельскохозяйственных землях. Соответствующий законопроект №14117 уже прошел первое чтение в профильном комитете и ожидает рассмотрения в сессионном зале.

В ходе встречи отдельно обсудили евроинтеграционные изменения, касающиеся аграрного сектора, в частности, экологические требования, оценку влияния на окружающую среду и налоговое регулирование. Отмечена необходимость постоянного диалога с бизнесом для формирования переговорной позиции Украины относительно вступления в Европейский Союз.

Отдельным направлением работы остается поддержка фермеров в 20-километровой зоне от фронта. В настоящее время формируется перечень таких территорий в Государственном аграрном реестре, а также прорабатываются специальные целевые программы поддержки.

Кроме того, Минэкономики утвердило первую в 2026 году выплату по программе компенсации 25% стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования. Сумму 126,1 млн грн распределят между 382 агропроизводителями, подавшими заявки в декабре 2025 года и январе-феврале 2026 года.