Государство запускает агрострахование: до 60% стоимости полиса будут компенсированы аграриям

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в этом году запускает новую программу агрострахования, которая предусматривает компенсацию до 60% стоимости страховой премии и защищает фермеров от растущих климатических рисков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, частота форс-мажорных погодных явлений — засух, весенних заморозков, вымерзания озимых, чрезмерных осадков — растет, что приводит как к частичной, так и полной потере урожая.

Новый инструмент должен сделать страхование более доступным и позволить аграриям продолжать производство даже после убытков.

Что меняется для фермеров

Программа предусматривает частичную компенсацию уплаченной страховой премии:

60% - для хозяйств на прифронтовых территориях;

Покрытие касается прежде всего погодных рисков: ледовой корки, вымерзания озимых, необходимости пересева, поздних весенних заморозков, засухи, чрезмерного увлажнения и других климатических факторов.

Ключевое отличие программы – жесткий отбор страховых компаний. К участию допущены три компании, которые отвечают критериям финансовой надежности и имеют подтвержденный опыт осуществления страховых выплат. Обязательное условие — безупречная репутация и фактически гарантированное исполнение обязательств по страховому случаю.

Как получить компенсацию

Фермер заключает контракт с уполномоченной страховой компанией.

После уплаты премии подает подтверждающие документы страховщику.

Страховая компания передает документы в министерство.

Компенсация поступает прямо на счет агропроизводителя.

Прием документов пройдет трижды в год — до 10 апреля, 10 августа и 20 ноября. Выплаты будут производиться в течение месяца после завершения соответствующего этапа приема заявок.

Запуск агрострахования должен стать системным ответом на климатические вызовы и военные риски, повысив финансовую устойчивость аграрного сектора и предполагаемость производства.

Добавим, в госбюджете на 2026 год в поддержку аграрной сферы заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.