Украинские фермеры теряют китайский рынок, в то время как РФ наращивает экспорт гороха

горох
Китай предпочитает русский горох. / Freepik

Несмотря на подписанный в 2025 году фитосанитарный протокол, Украина до сих пор не экспортирует горох в Китай из-за отсутствия аудита полей и мощностей. Китай резко нарастил импорт гороха из РФ, что давит на цены и объемы украинского экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение электронной зерновой биржи.

Украинские фермеры теряют китайский рынок

Из-за военного положения Китай до сих пор не смог провести аудит украинских полей, складов, перерабатывающих предприятий, портов и системы государственного контроля, поэтому импорт украинского гороха в КНР не начался.

Стороны договорились провести инспекцию по видеоформату. Специалисты Госпотребслужбы совместно с Украинской бобово-соевой ассоциацией подготовили необходимые материалы и передали их китайским партнерам для официального анализа.

В то же время Китай активно наращивает поставки гороха из РФ после введения с 20 марта 2025 пошлин на канадский горох. Доля российского желтого гороха в китайском импорте выросла с 37% в 2023 году до 48% в 2024 и 66% за период с января по ноябрь 2025 года.

Украина собрала рекордный урожай гороха в 2025 году, аграрии надеялись на активный экспорт и высокие цены. Во время жатвы цена колебалась между 14–15 тыс. грн/т, фермеры сдерживали продажи в ожидании роста до 20 тыс. грн/т. В результате экспорт составил всего 200 тыс. т, переходные запасы выросли до 250–300 тыс. т, а цены упали до 11–12 тыс. грн.

На мировые цены также повлияли: возврат 30% пошлины по Индии, переориентация Турции на российский горох, увеличенное производство в ЕС и общий профицит на рынке, ведь Канада и РФ экспортировали по 3–4 млн т.

Даже после открытия китайского рынка для украинского гороха цены существенно не изменятся из-за доступности российского продукта по цене около 300 $/т.

В то же время, в Украине стремительно растет переработка гороха — от биоклея до протеина — что может изменить баланс спроса и влиять на внутренний рынок.

Напомним, в прошлом году Украина открыла 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции, превысив годовой план правительства.

Автор:
Ольга Опенько