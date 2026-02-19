Українські фермери втрачають китайський ринок, тоді як РФ нарощує експорт гороху

Попри підписаний у 2025 році фітосанітарний протокол, Україна досі не експортує горох до Китаю через відсутність аудиту полів і потужностей. Натомість Китай різко наростив імпорт гороху з РФ, що тисне на ціни та обсяги українського експорту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржі.

Українські фермери втрачають китайський ринок

Через воєнний стан Китай досі не зміг провести аудит українських полів, складів, переробних підприємств, портів та системи державного контролю, тому імпорт українського гороху до КНР не розпочався.

Сторони домовилися провести інспекцію у відеоформаті. Фахівці Держспоживслужби спільно з "Українською бобово-соєвою асоціацією" підготували необхідні матеріали та передали їх китайським партнерам для офіційного аналізу.

Водночас Китай активно нарощує поставки гороху з РФ після запровадження з 20 березня 2025 року мит на канадський горох. Частка російського жовтого гороху в китайському імпорті зросла з 37% у 2023 році до 48% у 2024-му та 66% за період із січня по листопад 2025 року.

Україна зібрала рекордний урожай гороху у 2025 році, тож аграрії сподівалися на активний експорт та високі ціни. Під час жнив ціна коливалася між 14–15 тис. грн/т, фермери стримували продажі в очікуванні зростання до 20 тис. грн/т. В результаті експорт склав лише 200 тис. т, перехідні запаси виросли до 250–300 тис. т, а ціни впали до 11–12 тис. грн.

На світові ціни також вплинули: повернення 30% мита Індією, переорієнтація Туреччини на російський горох, збільшене виробництво в ЄС та загальний профіцит на ринку, адже Канада та РФ експортували по 3–4 млн т.

Навіть після відкриття китайського ринку для українського гороху, ціни суттєво не зміняться через доступність російського продукту за ціною близько 300 $/т.

Водночас в Україні стрімко зростає переробка гороху — від біоклею до протеїну — що може змінити баланс попиту та впливати на внутрішній ринок.

