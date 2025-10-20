З початку року Україна відкрила 17 нових ринків для експорту аграрної продукції

Від початку 2025 року Україна відкрила вже 17 нових ринків для експорту аграрної продукції, перевищивши річний план уряду.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, передає "Укрінформ".

"На цей рік ми ставили в план відкриття 15 нових ринків для експорту аграрної продукції. Нині ж Україна вже відкрила 17 таких ринків, тож ми виконали та перевищили поставлену мету від нашого уряду", – зазначив Ткачук.

Загалом українські виробники у 2025 році отримали доступ до 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.

Зокрема, до Албанії дозволено постачання харчових яєць, до Євразійського економічного союзу — сировини нехарчових тварин для виробництва кормів, до Грузії — композитних продуктів із м’яса птиці та молочних інгредієнтів, до Канади — столових яєць і яблук.

Китай відкрив ринок одразу для трьох позицій: морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху.

Кувейт дозволив імпорт перероблених харчових продуктів, Малайзія — молочної продукції та яєчних виробів, Молдова — кормів для тварин і молочної продукції, не призначеної для споживання людиною.

Оман відкрив ринок для м’яса та субпродуктів птиці, Туреччина — для консервованих кормів, а Чилі — для м’ясо-кісткового та пір’яного борошна, а також тваринних жирів.

За словами Ткачука, зараз триває робота ще за кількома напрямками — до кінця року очікується відкриття ще трьох нових позицій. Також Україна суттєво пришвидшила процеси відкриття ринків. Якщо раніше це займало до п’яти років, то тепер — рік або півтора.

Відомство також посилює співпрацю з країнами Африки — зокрема через відкриття нових дипломатичних представництв та підтримку українського бізнесу за кордоном.

Станом на жовтень 2025 року Україна має право експортувати аграрну продукцію за 381 торговельним напрямком, тоді як торік цей показник становив 364.

Додамо, після оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом для українських агровиробників розширюються можливості доступу до ринку ЄС.