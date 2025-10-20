С начала года Украина открыла 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции

С начала 2025 г. Украина открыла уже 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции, превысив годовой план правительства.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, передает "Укринформ".

"На этот год мы ставили в план открытия 15 новых рынков для экспорта аграрной продукции. Сейчас Украина уже открыла 17 таких рынков, поэтому мы выполнили и превысили поставленную цель от нашего правительства", - отметил Ткачук.

В целом украинские производители в 2025 году получили доступ к 11 новым экспортным направлениям для поставок 17 различных групп агротоваров.

В частности, в Албанию разрешены поставки пищевых яиц, в Евразийский экономический союз — сырье непищевых животных для производства кормов, в Грузию — композитные продукты из мяса птицы и молочных ингредиентов, в Канаду — столовые яйца и яблоки.

Китай открыл рынок сразу для трех позиций: морских млекопитающих, водных продуктов дикого лова и гороха.

Кувейт разрешил импорт переработанных пищевых продуктов, Малайзия – молочной продукции и яичных изделий, Молдова – кормов для животных и молочной продукции, не предназначенной для потребления человеком.

Оман открыл рынок для мяса и субпродуктов птицы, Турция – для консервированных кормов, а Чили – для мясокостной и перьевой муки, а также животных жиров.

По словам Ткачука, сейчас идет работа еще по нескольким направлениям — до конца года ожидается открытие еще трех новых позиций. Украина существенно ускорила процессы открытия рынков. Если раньше это занимало до пяти лет, то теперь год или полтора.

Ведомство также усиливает сотрудничество со странами Африки — в частности, через открытие новых дипломатических представительств и поддержку украинского бизнеса за рубежом.

По состоянию на октябрь 2025 года, Украина имеет право экспортировать аграрную продукцию по 381 торговому направлению, тогда как в прошлом году этот показатель составил 364.

Добавим, что после обновления торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для украинских агропроизводителей расширяются возможности доступа к рынку ЕС.