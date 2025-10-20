Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

С начала года Украина открыла 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции

продукты питания
Украинские аграрии получили доступ к 17 новым рынкам мира / Freepik

С начала 2025 г. Украина открыла уже 17 новых рынков для экспорта аграрной продукции, превысив годовой план правительства.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук, передает "Укринформ".

"На этот год мы ставили в план открытия 15 новых рынков для экспорта аграрной продукции. Сейчас Украина уже открыла 17 таких рынков, поэтому мы выполнили и превысили поставленную цель от нашего правительства", - отметил Ткачук.

В целом украинские производители в 2025 году получили доступ к 11 новым экспортным направлениям для поставок 17 различных групп агротоваров.

В частности, в Албанию разрешены поставки пищевых яиц, в Евразийский экономический союз — сырье непищевых животных для производства кормов, в Грузию — композитные продукты из мяса птицы и молочных ингредиентов, в Канаду — столовые яйца и яблоки.

Китай открыл рынок сразу для трех позиций: морских млекопитающих, водных продуктов дикого лова и гороха.

Кувейт разрешил импорт переработанных пищевых продуктов, Малайзия – молочной продукции и яичных изделий, Молдова – кормов для животных и молочной продукции, не предназначенной для потребления человеком.

Оман открыл рынок для мяса и субпродуктов птицы, Турция – для консервированных кормов, а Чили – для мясокостной и перьевой муки, а также животных жиров.

По словам Ткачука, сейчас идет работа еще по нескольким направлениям — до конца года ожидается открытие еще трех новых позиций. Украина существенно ускорила процессы открытия рынков. Если раньше это занимало до пяти лет, то теперь год или полтора.

Ведомство также усиливает сотрудничество со странами Африки — в частности, через открытие новых дипломатических представительств и поддержку украинского бизнеса за рубежом.

По состоянию на октябрь 2025 года, Украина имеет право экспортировать аграрную продукцию по 381 торговому направлению, тогда как в прошлом году этот показатель составил 364.

Добавим, что после обновления торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом для украинских агропроизводителей расширяются возможности доступа к рынку ЕС.

Автор:
Татьяна Гойденко