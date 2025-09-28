Минэкономики готовит механизм подтверждения производителя во избежание 10% пошлины на экспорт сои и рапса

Механизм подтверждения статуса экспортера как товаропроизводителя, который позволит избегать уплаты 10% пошлины на экспорт соевых бобов и семян рапса, заработает в конце следующей недели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Программное обеспечение готово на 90%, а правительство примет соответствующее решение в ближайшие дни. Реализация будет осуществляться через Государственный аграрный реестр, чтобы процедура была быстрой и не требовала многочисленных справок или подтверждения каждой партии.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык во время конференции Forbes Agro рассказал, что в отношении уже уплаченных пошлин Минэкономики готовит изменения в закон о госбюджете-2025, которые позволят производителям получить компенсацию.

В то же время министерство не поддерживает отмену действующей 10% пошлины, отмечая, что уплаченные средства будут формировать специальный фонд.

Аграрии во время конференции подвергли критике введение пошлины, считая, что она приведет к сокращению посевов рапса и сои и ухудшению севооборота. Они настаивают на его упразднении, о чем также заявили профильные ассоциации и бизнес-объединения в обращениях к правительству и парламенту.

Новые пошлины на сою и рапс

Закон о 10% пошлинах на экспорт сои и рапса был принят Верховной Радой еще 16 июля, а 2 сентября президент подписал его. Внутренний рынок отреагировал понижением цен на эти виды агропродукции. Цены в гривне на рапс снизились до 23 900–24 500 грн. за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Как отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на 50% - экспорт соевого масла.