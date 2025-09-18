Европейская Бизнес Ассоциация призывает отменить вывозную пошлину на сою и рапс

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает власти отменить вывозную пошлину на сою и рапс и предусмотреть механизм возмещения тем, кто уже уплатил налог.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ЕБА.

ЕБА призывает власти отменить налог

2 сентября президент Украины подписал закон, устанавливающий 10% экспортную пошлину на сою и рапс. Закон предусматривает, что агропроизводители-экспортеры собственно выращенной продукции могут быть освобождены от пошлин.

По данным компаний-членов комитета зерновых и масличных культур Ассоциации, на практике внедрение пошлины привело к остановке экспортной деятельности, неэффективной работе механизма освобождения от пошлины, блокированию цепей поставок, потерям валютных поступлений, снижению доверия международных партнеров и созданию потенциальных рисков безопасности.

Эксперты Ассоциации также отмечают, что введенные пошлины могут противоречить статье 31 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запрещающей ограничительные меры по экспорту.

Новые пошлины на сою и рапс

Закон о 10% пошлинах на экспорт сои и рапса был принят Верховной Радой еще 16 июля. Внутренний рынок отреагировал понижением цен на эти виды агропродукции. Цены в гривне на рапс снизились до 23 900–24 500 грн. за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Как отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки - в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз - экспорт рапсового шрота, на 50% - экспорт соевого масла.