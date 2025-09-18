Європейська Бізнес Асоціація закликає скасувати вивізне мито на сою та ріпак

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає владу скасувати вивізне мито на сою та ріпак і передбачити механізм відшкодування для тих, хто вже сплатив податок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБА.

ЄБА закликає владу скасувати податок

2 вересня президент України підписав закон, який встановлює 10% експортне мито на сою та ріпак. Закон передбачає, що агровиробники-експортери власно вирощеної продукції можуть бути звільнені від мита.

За даними компаній-членів комітету зернових та олійних культур Асоціації, на практиці впровадження мита призвело до зупинки експортної діяльності, неефективної роботи механізму звільнення від мита, блокування ланцюгів постачання, втрат валютних надходжень, зниження довіри міжнародних партнерів та створення потенційних безпекових ризиків.

Експерти Асоціації також зазначають, що запроваджені мита можуть суперечити статті 31 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка забороняє обмежувальні заходи на експорт.

Нові мита на сою і ріпак

Закон про 10% мита на експорт сої та ріпаку був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. Внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції. Ціни в гривні на ріпак знизилися до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Як зауважив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.