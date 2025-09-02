Зеленський підписав закон про експортне мито на сою та ріпак

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сторінці закону 4536-IX.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".

Йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Розмір мита поетапно зменшуватиметься з 1 січня 2030 року, поки не сягне 5%.

Крім того, документ передбачає створення Державного фонду підтримки сільськогосподарських виробників, який наповнюватимуть надходженнями від експортного мита на сою та ріпак.

Закон був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.

Верховна Рада України 18 червня 2025 року не прийняла відповідні правки до законопроєкту №13134, які передбачали запровадження 10% вивізного мита на сою та ріпак, тому їх вирішили протягнути знову, але вже в іншому законопроєкті.

"Пройшло 15 серпня, коли воно типу мало запрацювати, а підпису все одно не було. Злі язики, почали говорити, що прийшло повідомлення від американських компаній, які спитали чому за їх рахунок вирішили заохотити українських олігархів…А потім просто 2 вересня закон підписали. Через 1,5 місяці затримки", - коментує народний депутат Ярослав Железняк.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку —Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

Позиція аграріїв

Компанії, які працюють на зерновому ринку, були занепокоєні інформацією про можливе запровадження експортних обмежень (мит та/або квот) на експорт сої та ріпаку з України до ЄС.

В Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Нагадаємо, що в Європейська Бізнес Асоціація раніше наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.