Верховна Рада запровадила експортні мита на сою та ріпак: через це побилися Гончаренко та Гетманцев (ВІДЕО)

Верховна Рада України сьогодні 16 липня підтримала запровадження мита на експорт сої та ріпаку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Дану ініціативу підтримали 245 народних обранці.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" під час підготовки документа до другого читання.

Йдеться про пропозиції встановити мито на:

соєві боби – у розмірі 10%;

– у розмірі 10%; насіння ріпаку або кользи – також у розмірі 10%.

Бійка у парламенті

Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, народні депутати Данило Гетманцев та Олексій Гончаренко влаштували штовханину в парламенті під час голосування щодо запровадження цієї норми. Останній намагався заблокувати трибуну через порушення регламенту.

Коли з трибуни виступав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Гончаренко під вигуки "Блокування!" почав іти до трибуни.

"Просто козел! Ти що тут, власник цієї трибуни? Хто ти такий? Шахрай і ганьбіст", — кричав депутат "Європейської Солідарності".

Після недовгої словесної перепалки біля трибуни Гончаренко повернувся на своє місце.

"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", — додав Железняк.

В результаті депутати ухвалили закон в цілому, врахувавши правку про запровадження мита.

За словами співавтора правки – заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку — Дмитра Кисилевського, запровадження 10%-го мита на вивезення сировини дозволить наростити експорт продукції переробки - в чотири рази наростити експорт олії з ріпаку, в понад три рази - експорт ріпакового шроту, на 50% - експорт соєвої олії, і майже вдвічі експорт соєвого шроту.

Позиція аграріїв

Компанії, які працюють на зерновому ринку, були занепокоєні інформацією про можливе запровадження експортних обмежень (мит та/або квот) на експорт сої та ріпаку з України до ЄС.

В Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Нагадаємо, що в Європейська Бізнес Асоціація раніше наголошували на недопущенні будь-яких обмежувальних заходів щодо експорту олійних культур. Верховна Рада України 18 червня 2025 року не прийняла відповідні правки до законопроєкту №13134, які передбачали запровадження 10% вивізного мита на сою та ріпак, тому їх вирішили протягнути знову, але вже в іншому законопроєкті.

Зауважимо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.