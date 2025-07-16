Верховная Рада ввела экспортные пошлины на сою и рапс: из-за этого подрались Гончаренко и Гетманцев (ВИДЕО)

Верховная Рада Украины сегодня 16 июля поддержала введение пошлин на экспорт сои и рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Данную инициативу поддержали 245 народных избранника.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" при подготовке документа ко второму чтению.

Речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Драка в парламенте

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, народные депутаты Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко устроили толкотню в парламенте во время голосования по введению этой нормы. Последний пытался заблокировать трибуну из-за нарушения регламента.

Когда с трибуны выступал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, Гончаренко под возгласы "Блокировка!" начал идти к трибуне.

"Просто козел! Ты что здесь, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор", - кричал депутат "Европейской Солидарности".

После недолгой словесной перепалки у трибуны Гончаренко вернулся на свое место.

"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно его протащить", - добавил Железняк.

В результате депутаты приняли закон в целом, учитывая правку о введении пошлины.

По словам пения втор а правки – заместитель а председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития - Дмитрий Кисилевского, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки – в четыре раза нарастить экспорт масла из рапса, в более трех раз – экспорт рапсового шрота, на 50% – экспорт соевого масла, и почти вдвое экспорт соевого шрота.

Позиция аграриев

Компании, работающие на зерновом рынке, были обеспокоены информацией о возможном введение экспортных ограничений (пошлин и/или квот) на экспорт сои и рапса из Украины в ЕС.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Напомним, что в Европейская Бизнес Ассоциация ранее отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорта масличных культур. Верховная Рада Украины 18 июня 2025 года не приняла соответствующие поправки к законопроекту №13134, которые предусматривали введение 10% вывозной пошлины на сою и рапс, поэтому их решили протащить снова, но уже в другом законопроекте.

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.