В Украине планируют ограничить экспорт масличных культур: бизнес выступает против и предупреждает о последствиях

Компании, работающие на зерновом рынке, обеспокоены информацией о возможном введении экспортных ограничений (пошлин и квот) на экспорт сои и рапса из Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации.

В нем отмечается, что экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в укреплении экономики и продовольственной безопасности Украины, обеспечении рабочих мест и наполнении бюджета. Поэтому государство должно обеспечивать прогнозируемость и стабильность аграрной политики.

ЕБА предупреждает о последствиях

Учитывая сложную экономическую ситуацию, войну и необходимость сохранения экспортного потенциала, подобные инициативы, по убеждению ЕБА, крайне рискованны, противоречат стратегическим интересам Украины и могут привести к таким негативным последствиям, как подрыв стабильности аграрного сектора – ключевой отрасли экономики.

В ЕБА отмечают, что соя и рапс – это высокорентабельные культуры, выращивание которых обеспечивает доходы для десятков тысяч агропроизводителей. А введение пошлин или квот приведет к резкому снижению закупочных цен, потере доходности и упадку производства. Это особенно критично для малых и средних фермеров в прифронтовых и пострадавших регионах.

Кроме того, это чревато потерей валютной выручки и негативным влиянием на платежный баланс, ведь в В 2023-2024 годах экспорт рапса и сои в страны ЕС обеспечил существенную часть валютных поступлений в Украину. В ЕБА подчеркивают, что любое искусственное ограничение экспорта повлечет за собой сокращение поступлений, что негативно повлияет на макроэкономическую стабильность.

Также введение пошлин – это сигнал о нестабильности правил игры в Украине, что уменьшает инвестиционную привлекательность аграрного сектора и экономики в целом.

"Украина за последние годы зарекомендовала себя как стабильный поставщик агропродукции в ЕС. Вмешательство в рыночные механизмы может поставить под угрозу долгосрочные торговые контракты, снизить доверие трейдеров и переработчиков в Европе", — отмечают в ЕБА.

Там напоминают, что с 2017 до 2020 года действовали де-факто экспортные ограничения на сою и рапс – путем отмены возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте этих культур. привело к сокращению посевных площадей под масличными культурами.

"Следовательно, вместо стимулирования переработки, такие шаги дестимулируют производство сырья, ухудшая экономическую ситуацию в аграрном секторе", — констатируют в ЕБА.

Напомним, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.