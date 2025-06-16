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В Україні планують обмежити експорт олійних культур: бізнес виступає проти та попереджає про наслідки

ріпак
Бізнес закликає владу не допустити обмеження експорту олійних культур

Компанії, які працюють на зерновому ринку,  занепокоєні інформацією про можливе запровадження експортних обмежень (мит та/або квот) на експорт сої та ріпаку з України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Європейської Бізнес Асоціації

У ній зазначається, що експорт сільськогосподарської продукції відіграє важливу роль у зміцненні економіки та продовольчої безпеки України, забезпеченні робочих місць та наповненні бюджету. Тому держава має забезпечувати прогнозованість та стабільність аграрної політики.

ЄБА попереджає про наслідки

З огляду на складну економічну ситуацію, війну та необхідність збереження експортного потенціалу, подібні ініціативи, на переконання ЄБА, є вкрай ризикованими, суперечать стратегічним інтересам України та можуть призвести до таких негативних наслідків, як підрив стабільності аграрного сектору – ключової галузі економіки.

В ЄБА наголошують, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Крім того, це загрожує втратою валютної виручки та негативний вплив на платіжний баланс, адже у 2023–2024 роках експорт ріпаку та сої до країн ЄС забезпечив суттєву частину валютних надходжень до України. В ЄБА підкреслюють, що будь-яке штучне обмеження експорту спричинить скорочення надходжень, що негативно вплине на макроекономічну стабільність.

Також запровадження мит – це сигнал про нестабільність правил гри в Україні, що зменшує інвестиційну привабливість аграрного сектору та економіки в цілому.

"Україна за останні роки зарекомендувала себе як стабільний постачальник агропродукції до ЄС. Втручання в ринкові механізми може поставити під загрозу довгострокові торговельні контракти, знизити довіру з боку трейдерів і переробників у Європі", - зауважують в ЄБА.

Там нагадують, що з 2017 до 2020 року діяли де-факто експортні обмеження на сою та ріпак – шляхом скасування відшкодування податку на додану вартість при експорті цих культур. Як наслідок, ці обмежувальні заходи призвели до зниження закупівельних цін всередині країни, що зменшило дохід агровиробників. Це, у свою чергу, зробило вирощування олійних культур менш привабливим та призвело  до скорочення посівних площ під олійними культурами.

"Отже, замість стимулювання переробки, такі кроки дестимулюють виробництво сировини, погіршуючи економічну ситуацію в аграрному секторі", - констатують в ЄБА.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. 

Автор:
Світлана Манько