В Україні планують обмежити експорт олійних культур: бізнес виступає проти та попереджає про наслідки

Компанії, які працюють на зерновому ринку, занепокоєні інформацією про можливе запровадження експортних обмежень (мит та/або квот) на експорт сої та ріпаку з України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Європейської Бізнес Асоціації

У ній зазначається, що експорт сільськогосподарської продукції відіграє важливу роль у зміцненні економіки та продовольчої безпеки України, забезпеченні робочих місць та наповненні бюджету. Тому держава має забезпечувати прогнозованість та стабільність аграрної політики.

ЄБА попереджає про наслідки

З огляду на складну економічну ситуацію, війну та необхідність збереження експортного потенціалу, подібні ініціативи, на переконання ЄБА, є вкрай ризикованими, суперечать стратегічним інтересам України та можуть призвести до таких негативних наслідків, як підрив стабільності аграрного сектору – ключової галузі економіки.

В ЄБА наголошують, що соя та ріпак – це високорентабельні культури, вирощування яких забезпечує доходи для десятків тисяч агровиробників. А запровадження мит або квот призведе до різкого зниження закупівельних цін, втрати прибутковості та занепаду виробництва. Це особливо критично для малих та середніх фермерів у прифронтових та постраждалих регіонах.

Крім того, це загрожує втратою валютної виручки та негативний вплив на платіжний баланс, адже у 2023–2024 роках експорт ріпаку та сої до країн ЄС забезпечив суттєву частину валютних надходжень до України. В ЄБА підкреслюють, що будь-яке штучне обмеження експорту спричинить скорочення надходжень, що негативно вплине на макроекономічну стабільність.

Також запровадження мит – це сигнал про нестабільність правил гри в Україні, що зменшує інвестиційну привабливість аграрного сектору та економіки в цілому.

"Україна за останні роки зарекомендувала себе як стабільний постачальник агропродукції до ЄС. Втручання в ринкові механізми може поставити під загрозу довгострокові торговельні контракти, знизити довіру з боку трейдерів і переробників у Європі", - зауважують в ЄБА.

Там нагадують, що з 2017 до 2020 року діяли де-факто експортні обмеження на сою та ріпак – шляхом скасування відшкодування податку на додану вартість при експорті цих культур. Як наслідок, ці обмежувальні заходи призвели до зниження закупівельних цін всередині країни, що зменшило дохід агровиробників. Це, у свою чергу, зробило вирощування олійних культур менш привабливим та призвело до скорочення посівних площ під олійними культурами.

"Отже, замість стимулювання переробки, такі кроки дестимулюють виробництво сировини, погіршуючи економічну ситуацію в аграрному секторі", - констатують в ЄБА.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.