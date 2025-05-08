США можуть витиснути Україну з ринку кукурудзи: аграрії втрачають традиційні ринки збуту

Українська кукурудза втрачає цінову конкурентоспроможність і наразі суттєво програє за ціною американській, що змушує імпортерів віддавати перевагу закупівель у США. Аграріям радять уже зараз готуватись до ймовірного зниження цін на зернову.

Про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

Зазначається, що станом на початок травня експорт української кукурудзи склав 255 тис. тонн.

За даними аналітиків, на даний момент українська кукурудза суттєво програє за ціною американській. Так, минулого тижня іспанські імпортери купували кукурудзу зі США по $245–247 за тонну, тоді як українська продукція на ринок Іспанії пропонувалася в межах $268–273.

Подібна ситуація і на інших ключових напрямках – в Єгипті та Туреччині, де американська кукурудза дешевша на $20–25 за тонну, що змушує імпортерів переглядати пріоритети на користь США.

“Попри те, що українська кукурудза є не-ГМО, така різниця у ціні вже виглядає надмірною. Це створює ризик втрати традиційних ринків збуту: Туреччина вже сигналізує про перехід на американську зернову”, - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що водночас внутрішній ринок демонструє відносну стабільність.

“Минулого тижня умовні ціни сягнули $240–243 за тонну. У гривневому еквіваленті вартість кукурудзи в портах тримається на рівні 11 400–11 500 грн/т. Але вже в червні можливе значне падіння цін без подальшого відновлення, бо ринок вже “перегрітий”, - прогнозують аналітики.

Попри всі виклики, кукурудза залишається однією з найбільш поширених культур. Наразі в Україні вже посіяно майже 2 млн гектарів цієї зернової.

У січні-лютому 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза. Її частка в загальній структурі експорту становила 16%. Найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.

За підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.

Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.