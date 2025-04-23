Трейдери та переробники активізують закупівлі: український ріпак стає дефіцитною культурою

Українські трейдери та переробники активізують закупівлі ріпаку нового врожаю на тлі обмеженої пропозиції та стабільного попиту з Європи.

Про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської аграрної ради.

Дефіцит на ринку

За даними аналітиків, поточна ситуація на ринку ріпаку є напруженою, попри святкове затишшя на європейських біржах.

Зазначається, що ціни на ріпак нового врожаю наразі коливаються в межах локального рівня 475–480 €/т. У разі подолання цього цінового порогу можливе подальше зростання котирувань до 500–510 €/т.

На українському ринку ситуація більш динамічна. Умовні ціни на поставку в липні-серпні до портів тримаються в межах 510–515 $/т без ПДВ. Переробники готові платити більше — на рівні 535–545 $/т з ПДВ, подекуди звучать навіть пропозиції 550–560 $/т.

«Український ринок демонструє цінове зростання. Основним чинником є дисбаланс між обсягами вже укладених експортних контрактів та фактичними закупівлями: реалізовано продукції на 1,7–1,8 млн тонн, тоді як придбано близько 1,3 млн тонн. Таким чином, ринок нового врожаю залишається дефіцитним, і трейдерам необхідно покрити ще щонайменше 100–500 тис. тонн», — зауважують аналітики.

Вони зауважують, що цей дефіцит утримує ціни на високому рівні, і ймовірно, сприятиме їх подальшому зростанню, так як аграрії не поспішають укладати форвардні контракти.

Прогнозована сезонна ціна на липень-вересень складає 540–560 $/т на базисі CPT-порт.

«Форвардів буде небагато — аграрії бояться ризиків. Основна торгівля, ймовірно, піде на споті», — констатують експерти.

Зауважимо, у 2024 році ціна тонни експорту української агропродукції складала 315 доларів. В квітні 2025 року вона збільшилася до 443 доларів.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%.